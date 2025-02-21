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Бывшую тюрьму «Кресты» в Петербурге на торгах купил девелопер

Девелопер КВС купил на торгах бывшую тюрьму «Кресты» в Петербурге
Девелопер КВС перестроит территорию бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге. За тюрьму, в которой когда-то сидели Бродский, Троцкий и Луначарский, он заплатил 1,136 млрд руб.
Внутри бывшей&nbsp;тюрьмы&nbsp;&laquo;Кресты&raquo;
Внутри бывшей тюрьмы «Кресты» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Группа компаний КВС стала победителем аукциона по продаже бывшей тюрьмы «Кресты», расположенной на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в протоколе торгов, опубликованном на сайте продавца актива — госкомпании «Дом.РФ». Там же сказано, что при стартовой цене 1,05 млрд руб. КВС согласилась заплатить за комплекс площадью 41,2 тыс. кв. м и 3,9 га под ним 1,136 млрд руб. «Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся, и сделаем его местом притяжения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КВС.

Помимо девелопера в торгах также принимал участие совладелец билетного сервиса Kassir.ru и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. Но его ценовое предложение оказалось ниже, а «другой игрок пошел еще дальше», сообщил он «Фонтанке».

РБК направил запрос в ГК «КВС».

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Бывший следственный изолятор &laquo;Кресты&raquo; в Санкт-Петербурге

Кто станет собственником бывшей тюрьмы

Группа «КВС», согласно информации с ее сайта, была создана в 2003 году как подрядная организация. Сейчас она называет себя одним из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По данным Единого ресурса застройщиков, в активной стройке у нее находится 384,3 тыс. кв. м. Среди ее проектов — жилой квартал «Дубровский» в Пушкине, «Юг таун» на Пулковском шоссе, «Любоград» на Петербургском шоссе и пр. По данным СПАРК, основными собственниками ООО «КВС» выступают Владимир Трекин и Сергей Ярошенко.

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Комплекс бывшей тюрьмы &laquo;Кресты&raquo; в Санкт-Петербурге

Чем известны «Кресты»

Тюремный комплекс «Кресты» был построен в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В разные годы там сидели Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий и другие известные лица. Комплекс представляет собой два крестообразных пятиэтажных здания, административный корпус с церковью и прочими вспомогательными строениями — больницей, кухней, помещениями для сотрудников, котельной и др. До революции сюда в основном сажали политических заключенных, а во времена СССР «Кресты» стали лагерем принудительных работ, позже — СИЗО.

Костин предложил снести «Кресты» по примеру Бастилии
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«Кресты» официально назывались СИЗО № 1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, но в последние годы не использовались по назначению. Это было связано с тем, что в 2017 году в Колпино завершили строительство нового здания для заключенных — комплекса «Кресты-2», ставшего самым крупным следственным изолятором в Европе. А комплекс на Арсенальной набережной, в свою очередь, в 2023 году ФСИН передала «Дом.РФ» для последующей реализации.

Петербургские власти неоднократно выдвигали предложения об использовании территории «Крестов»: например, в 2013 году звучала идея разместить там арт-отели, офисы, магазины, рестораны и шоурумы, но проект развития не получил. В 2021 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий предложил ФСИН передать «Кресты» на баланс Русской православной церкви. Президент ВТБ Андрей Костин и вовсе предлагал снести бывший тюремный комплекс по примеру французской Бастилии. Приспособить бывшую тюрьму для современного использования, учитывая значительное количество ограничений и «ауру», по его мнению, сложно и очень дорого. «Французы вот снесли Бастилию и, по-моему, не очень переживают по этому поводу», — говорил Костин в интервью «Фонтанке». На месте «Крестов» он предлагал сделать «что-то хорошее», например парк.

В 2023 году губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что на территории бывшего СИЗО появится новое общественное пространство. Сейчас прорабатывается вариант, в котором предполагается появление на этом месте и делового пространства с апарт-отелями.

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Дарья Молоткова
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