 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Костин предложил снести «Кресты» по примеру Бастилии

ВТБ VTBR ₽0,02201 -2,26% Купить

Бывший тюремный комплекс «Кресты» на набережной Невы в Петербурге лучше снести. Такое мнение высказал в интервью «Фонтанке» президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Это тюрьма, место скорби. Здесь надо делать что-то хорошее, пусть парк, например», — сказал Костин о «Крестах». По его мнению, со статусом «вновь выявленного объекта культурного наследия» комплекс так и будет «болтаться».

Глава ВТБ отметил, что приспособить бывшую тюрьму для современного использования, учитывая значительное количество ограничений и «ауру», сложно и очень дорого. «Французы вот снесли Бастилию и, по-моему, не очень переживают по этому поводу. Снесли и поставили табличку «Здесь танцуют и все будет хорошо», — привел пример Костин.

Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на торги
Бизнес
Следственный изолятор &laquo;Кресты&raquo; в Санкт-Петербурге

Он добавил, что не понимает, кто может купить «Кресты», после того как «Дом.РФ» выставит комплекс на торги. «Нет у «Крестов» перспектив коммерческого использования, а значит, не будет инвесторов», — уверен председатель правления ВТБ.

В мае 2023 года бывший следственный изолятор «Кресты» в центре Петербурга передали финансовому институту по развитию жилищной сферы «Дом.РФ». Он получил земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества. Ранее бывший СИЗО находился в оперативном управлении УФСИН.

Властями Петербурга неоднократно высказывались различные инициативы по реорганизации бывшего СИЗО: превратить исторический комплекс в гостиницу, арт-объект, музей. Также СИЗО предлагалось отдать РПЦ.

В ноябре стало известно, что «Дом.РФ» после получения объекта в управление выставит его на торги. В марте 2024 года пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что аукцион запланирован на июнь.

Исторический комплекс «Крестов» является памятником архитектуры. Он возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году. Название комплекса связано с его конфигурацией — два здания построены в форме крестов.

На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.

Теги
«Кресты» тюрьма Санкт-Петербург ВТБ Андрей Костин
Материалы по теме
Костин рассказал о росте отказов в платежах от дружественных банков
Финансы
Костин допустил рост сумм для обмена замороженных активов до 1 млн руб.
Финансы
Костин объяснил, зачем у иностранцев забрали управление Пулково
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
На акции протеста в Ереване задержали 137 человек Политика, 09:24
Люксембург заявил о соблюдении санкций на фоне требований Фридмана Политика, 09:19
«Скучнейшая за всю историю» презентация Google: что пошло не так Pro, 09:07
Губернатор Кубани рассказал об отражении атаки беспилотников в Геленджике Политика, 09:06
Костин предложил снести «Кресты» по примеру Бастилии Общество, 09:00
Экс-владельцы поставщика Росгвардии вложат почти ₽1 млрд в винодельню Вино, 09:00
Южная Корея провела учения в ответ на подготовку КНДР к запуску спутника Политика, 08:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Надежнее криптовалюты: как вложиться в цифровое золото, акции и облигации Pro, 08:46
Новый президент Тайваня рассказал, что ждет от отношений с США Политика, 08:46
Костин сравнил Россию с «Иваном Сусаниным» Экономика, 08:30
«Ведомости» назвали число иностранцев в российских вузах Общество, 08:29
Как заранее узнать, кто из сотрудников хочет уволиться, и удержать Pro, 08:28
Силовики начали задержания на акциях протеста в Ереване Политика, 08:18
Пушилин допустил строительство малых предприятий на «Азовстали» Общество, 08:08