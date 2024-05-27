Костин предложил снести «Кресты» по примеру Бастилии

Бывший тюремный комплекс «Кресты» на набережной Невы в Петербурге лучше снести. Такое мнение высказал в интервью «Фонтанке» президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Это тюрьма, место скорби. Здесь надо делать что-то хорошее, пусть парк, например», — сказал Костин о «Крестах». По его мнению, со статусом «вновь выявленного объекта культурного наследия» комплекс так и будет «болтаться».

Глава ВТБ отметил, что приспособить бывшую тюрьму для современного использования, учитывая значительное количество ограничений и «ауру», сложно и очень дорого. «Французы вот снесли Бастилию и, по-моему, не очень переживают по этому поводу. Снесли и поставили табличку «Здесь танцуют и все будет хорошо», — привел пример Костин.

Он добавил, что не понимает, кто может купить «Кресты», после того как «Дом.РФ» выставит комплекс на торги. «Нет у «Крестов» перспектив коммерческого использования, а значит, не будет инвесторов», — уверен председатель правления ВТБ.

В мае 2023 года бывший следственный изолятор «Кресты» в центре Петербурга передали финансовому институту по развитию жилищной сферы «Дом.РФ». Он получил земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества. Ранее бывший СИЗО находился в оперативном управлении УФСИН.

Властями Петербурга неоднократно высказывались различные инициативы по реорганизации бывшего СИЗО: превратить исторический комплекс в гостиницу, арт-объект, музей. Также СИЗО предлагалось отдать РПЦ.

В ноябре стало известно, что «Дом.РФ» после получения объекта в управление выставит его на торги. В марте 2024 года пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что аукцион запланирован на июнь.