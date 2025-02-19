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Совладелец Kassir.ru запланировал купить «Кресты» и сделать там музей

Совладелец Kassir.ru Финкельштейн запланировал купить тюрьму «Кресты»
Комплекс бывшей тюрьмы &laquo;Кресты&raquo; в Санкт-Петербурге
Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Совладелец билетного сервиса Kassir.ru (доли в компании также есть у Альфа-Банка и VK) и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн заявил РБК о намерении приобрести имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге.

Объект продается в формате аукциона, результаты станут известны в пятницу, 21 февраля. Кто еще претендует на «Кресты», Финкельштейну неизвестно. В случае победы бизнесмен пообещал организовать на территории «Крестов» «музей добра и зла», а часть площадей задействовать под фестивали и концертную площадку.

«Это сложный объект, важно сохранить его историческую ценность, архитектуру внешних стен, и при этом превратить в бизнес. Но все идеи нужно будет согласовывать с городом», — сказал Финкельштейн.

Тюремный комплекс «Кресты» построили в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В разные годы там сидели Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий и другие. В состав комплекса входят два крестообразных пятиэтажных здания, административный корпус с церковью и прочими вспомогательными строениями — больницей, кухней, помещениями для сотрудников, котельной и др.

Материал дополняется.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Kassir.ru Евгений Финкельштейн «Кресты» Санкт-Петербург
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