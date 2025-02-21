Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца

Генпрокуратура подала иск к одному из крупнейших производителей свинцового концентрата — ГМК «Дальполиметалл» в Приморском крае. Ранее губернатор региона не исключал, что объект может быть возвращен в госсобственность

Фото: ГМК «Дальполиметалл»

Дальнегорский районный суд в середине февраля наложил арест на горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», расположенный в Дальнегорске в Приморском крае. Это следует из информации, опубликованной в базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Взыскателем по делу выступает Генпрокуратура, следует из данных СПАРК.

Обеспечительные меры были наложены в рамках процесса, начавшегося 17 февраля, свидетельствуют материалы судебного разбирательства. В качестве ответчиков в нем указаны зарегистрированные на Кипре Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и бизнесмен Эдуард Янаков. Истцом в деле выступает Генпрокуратура, а в качестве третьих лиц указаны Росимущество и департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

РБК направил запросы в Генпрокуратуру, «Дальполиметалл», Росимущество и департамент по недропользованию по ДФО. Получить комментарий Янакова не удалось.

Чем известны владельцы предприятия

По состоянию на конец 2023 года акционерами «Дальполиметалла», согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности компании, выступали кипрские Mimoro Constructions Ltd (16,5%), Wanester Management Limited (16,5%) и Chanam Limited (67%). Последняя, как сказано в отчетности, с марта 2024 года перерегистрировалась в России на острове Русский. Другая информация о бенефициарах компании не раскрывалась. Но в 2024 году губернатор Приморского края Олег Кожемяко подтверждал, что в составе владельцев предприятия есть иностранцы. «Мы тем инвесторам так называемым, или учредителям, или хозяевам, которые находятся за рубежом, не можем оказывать меры поддержки, потому что у компании в составе учредителей находится иностранец из недружественного государства», — говорил тогда он. Кожемяко также не исключал, что с «Дальполиметаллом» может произойти «то же самое, что и с Дальнегорским ГОКом», который был возвращен в государственную собственность.

По данным торгового реестра Кипра, крупнейший собственник «Дальполиметалла» — Chanam Limited — долгое время контролировался структурами из различных государств, в том числе Сейшел и Британских Виргинских островов. Но с 2022 года он принадлежит напрямую Эдуарду Янакову. Сам бизнесмен стал совладельцем предприятия еще в 2009 году: тогда «Ведомости» сообщали, что связанная с ним Русская горнорудная компания приобрела 50% плюс одна акция «Дальполиметалла». На тот момент она планировала вложить в предприятие $15 млн: деньги должны были пойти на закрытие долгов и инвестиции, необходимые для запуска производства.

Янаков с 2008 по 2011 год был депутатом Госдумы от Амурской области, а также членом комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока. Агентство PrimaMedia также называло его акционером компаний «Электроисточник», «Аккумуляторные Технологии», «Прииск Дамбуки» и Амурского горного центра. Кроме того, бизнесмен ранее считался и владельцем русскоязычной латвийской газеты «Сегодня». Так, в 2013 году «Газета.Ru» сообщала, что издание находится под угрозой закрытия «по вине акционеров», в числе которых назвала Янакова.

Что такое «Дальполиметалл»

«Дальполиметалл» — горнодобывающее предприятие в Приморском крае, которое выпускает свинцовый и цинковый концентраты. Добычей свинцовых руд в стране занимаются несколько компаний: крупнейшие запасы сосредоточены на Горевском месторождении в Красноярском крае, где работает АО «Горевский ГОК». В Забайкальском крае ООО «Байкалруд» разрабатывает Нойон-Толгойское месторождение, также АО «Ново-Широкинский рудник» ведет добычу на одноименном участке. Среди других значимых игроков — АО «Сибирь-Полиметаллы» в Алтайском крае, ООО «Лунсин» в Туве и ООО «Озерное» в Бурятии.

По состоянию на 2023 год (более актуальной информации нет) «Дальполиметалл» добыл 791,8 тыс. т руды и эксплуатировал шесть полиметаллических месторождений — Николаевское, Верхнее, Партизанское, Южное, Майминовское и Силинское, в структуру предприятия также входила Центральная обогатительная фабрика, следует из бухгалтерской отчетности компании. Общее количество балансовых руд на начало 2022 года составляло 14,7 млн т, а обеспеченность запасами оценивалась в 14–15 лет. Доля экспорта в 2023 году составила 98,9%, весь объем концентратов поставлялся в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Корею и Китай.

Производство свинцового и цинкового концентратов на предприятии в 2024 году составило 32 тыс. т. В 2023 году «Дальполиметалл», как следует из отчетности, выпустил 42,3 тыс. т концентратов (13,2 тыс. т свинцового и 29,04 тыс. т цинкового). Для сравнения: в 2022 году производством выпущено 14,9 тыс. т свинцового и 27,4 тыс. т цинкового концентрата.

Выручка АО «ГМК «Дальполиметалл» за 2023 год составила 3,6 млрд руб. (почти на уровне 2022-го), а чистый убыток — 165,5 млн руб. (против 101,1 млн руб. чистой прибыли за предыдущий год). Обязательства компании на декабрь 2023 года превышали общую сумму ее активов на 1,089 млрд руб., на конец 2022-го — на 908,9 млн руб., 2021-го — на 867,6 млн, а по состоянию на конец 2020 года — на 1,1 млрд. В годовом отчете за 2023 год говорилось, что эти факторы указывают на существенную неопределенность, которая может вызвать сомнения по поводу способности ГМК продолжать непрерывную деятельность.

В конце ноября 2024 года поставщик тяжелой техники для горнодобывающей отрасли «Амур машинери энд сервисес» подал иск о банкротстве горно-металлургического комбината. Долг перед поставщиком составлял 41,5 млн руб.: «Дальполиметалл» признал его, но заявил, что не может его погасить. С тех пор список кредиторов расширился, а в конце января этого года к процессу подключились уже региональная прокуратура, Минпромторг и администрация Дальнегорского городского округа. Сейчас в отношении горно-металлургического комбината введена процедура наблюдения.