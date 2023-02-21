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Bloomberg обнаружил «суперъяхту Зияда Манасира» у берегов Сингапура

Bloomberg: суперъяхта Зияда Манасира пришвартовалась к берегу Сингапура
90-метровое судно Dar прибыло в Сингапур 18 февраля из Генуи после четырехнедельного плавания. Был ли на борту сам Манасир, с которым связывают яхту, неизвестно, отмечает агентство
Суперъяхта Dar
Суперъяхта Dar (Фото: Wikimedia Commons)

Суперъяхта Dar, связанная с прежним владельцем и основателем «Стройгазконсалтинга» (СГК) Зиядом Манасиром, пришвартовалась в сингапурской гавани, сообщает Bloomberg.

90-метровое судно прибыло в Сингапур 18 февраля после четырехнедельного плавания из итальянской Генуи.

Портал SuperYachtFan оценивает яхту Dar в $175 млн и тоже связывает с Манасиром. По оценке портала, ее обслуживание обходится в $10–20 млн в год.

При этом, как отмечает Bloomberg, путешествовал ли сам Манасир, имеющий гражданство Иордании, из Италии в Сингапур, неизвестно.

После начала военных действий на Украине Манасир был в списке конгресса США из 198 человек, против которых предлагалось ввести санкции, но под ограничения он так и не попал.

В 2015 году основатель СГК Манасир и его партнер Руслан Байсаров продали компанию Газпромбанку и фонду UCP Ильи Щербовича (получили по 50% акций). В 2013 году один из крупнейших подрядчиков «Газпрома» стал терять контракты. Манасир тогда жаловался, что «Газпром» задерживает расчеты с подрядчиками и не дает новых контрактов. В 2014 году СГК не получила ни одного нового заказа. Из-за отсутствия контрактов у компании начались проблемы с кредиторами. После перепродажи СГК Газпромбанку и UCP компания была реорганизована.

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Елена Чернышова
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