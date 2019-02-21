Глава «Сибура» сообщил об условиях для IPO

Предправления холдинга Дмитрий Конов заявил, что до запуска «Запсиба» у акционеров компании нет стимулов выходить на IPO. Строительство хотят завершить во втором квартале 2019 года, а запуск на полную мощность займет до года

Дмитрий Конов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Предправления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов заявил, что у акционеров нет стимулов проводить первичное размещение акций на бирже (IPO) до запуска нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим». Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам года, передает корреспондент РБК.

«Не думаю, что у акционеров есть стимул делать IPO [Сибура] до запуска «Запсиба», — сказал Конов.

Компания намерена завершить строительство «Запсиба» до конца второго квартала 2019 года. По словам Конова, запуск подобных предприятий на полную мощность обычно занимает 6-12 месяцев после завершения строительства.

О том, что «Сибур» намерен провести IPO, в июле 2018 года сообщали источники РБК. Собеседники издания отмечали, что холдинг нанял несколько банков для подготовки к данной процедуре. В конце августа газета Financial Times (FT) со ссылкой на два осведомленных источника писала, что к концу сентября «Сибур» должен принять решение об IPO.



Позднее совладелец компании Леонид Михельсон утверждал, что «Сибур» изучает рынок и не собирается проводить IPO в 2018 году. Оптимальной долей для размещения он называл пакет ​в 15%. Летом 2017 года Михельсон уже говорил, что «Сибур» может выйти на IPO после запуска «Запсибнефтехима».