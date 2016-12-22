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FT узнала о решении «Сибура» по IPO к концу сентября
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FT узнала о решении «Сибура» по IPO к концу сентября
Бизнес, 18:04
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FT узнала о решении «Сибура» по IPO к концу сентября

Нефтехимический холдинг «Сибур» к концу сентября решит, будет ли проводить размещение акций на бирже (IPO) или нет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с обсуждением этого вопроса. 

По их словам, «Сибур» ведет переговоры с банками по IPO на сумму от $2 до $2,5 млрд, стоимость самого холдинга оценивается в $20 млрд.

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Бизнес

В середине июля источник РБК в одной из нефтегазовых компаний сообщал, что «Сибур» начал подготовку к размещению акций на бирже. По словам другого источника, холдинг ведет переговоры с банком UBS и Газпромбанком. Крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон в июне 2017 года сообщал, что IPO холдинга может пройти после запуска «Запсибнефтехима». 

Теги: «Сибур» , IPO , Акции , Биржа
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