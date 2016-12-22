Михельсон заявил об отсутствии у «Сибура» планов по IPO в 2018 году

Руководство «Сибура» пока изучает рынок. По словам совладельца компании Леонида Михельсона, 15% — это оптимальная доля размещения, меньше 10% выходить на первичное размещение бумаг не имеет смысла, а больше 20% — уже не нужно

Леонид Михельсон (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Нефтехимический холдинг «Сибур» не собирается до конца года проводить первичное размещение акций на бирже (IPO). Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил РБК совладелец компании Леонид Михельсон.

По его словам, «Сибур» сейчас изучает рынок. Бизнесмен отметил, что оптимальной долей для размещения является пакет в 15%. Он считает, что с 10% ценных бумаг нет смысла выходить на биржу, а больше 20% — не нужно.

Источник РБК в крупном банке, который планировал принять участие во встрече с менеджментом «Сибура​», рассказал, что одна из встреч с потенциальными инвесторами должна была состояться в сентябре, само IPO, по его информации, планировалось уже в ноябре.

«Сейчас это отложено примерно на месяц-полтора и [IPO] может быть уже в 2019 году», — сказал собеседник.

В конце августа газета Financial Times со ссылкой на двух осведомленных источников сообщила, что к концу сентября «Сибур» должен принять решение о том, будет ли он проводить IPO. Собеседники сказали, что холдинг ведет переговоры с банками по поводу первичного размещения акций на сумму от $2 млрд до 2,5 млрд. Стоимость всего холдинга оценивается при этом в $20 млрд.

Предправления «Сибура» Дмитрий Конов заявил изданию, что IPO может пройти как в этом году, так и в следующем либо не состояться вовсе.

О том что «Сибур» начал подготовку к IPO, РБК узнал в конце июля. Источник рассказал, что нефтегазовый холдинг ведет переговоры с банком UBS и с Газпромбанком.​ Собеседник подчеркивал, что это будет крупнейшее в современной истории IPO в перерабатывающем секторе российской промышленности с высокой добавочной стоимостью.