Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»

В качестве заместителя гендиректора «Магнита» Владимир Сорокин будет отвечать за развитие коммерческого направления, ассортиментную политику, категорийный менеджмент, ценообразование и маркетинг. Свой пост он займет 15 января

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Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита». К исполнению обязанностей Владимир Сорокин приступит с 15 января 2019 года, после того как истечет срок его обязательств перед X5 Retail Group. К настоящему моменту Сорокин уже вошел в состав правления ПАО «Магнит».

«Владимир Сорокин — высококлассный менеджер, он обладает глубочайшей экспертизой, уникальным опытом выстраивания взаимодействия с поставщиками и трансформации категорийного менеджмента», — прокомментировала назначение генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова.

На посту ее заместителя Сорокин будет отвечать за развитие коммерческого направления, ассортиментную политику, категорийный менеджмент, ценообразование и маркетинг.

Владимир Сорокин присоединился к команде Х5 Retail Group в январе 2013 года в качестве заместителя коммерческого директора, а в 2014-м возглавил «Перекресток». О его уходе было объявлено в конце июня, его последним рабочим днем было 15 июля, сообщала тогда X5 Retail Group. На конец первого квартала 2018 года сеть «Перекресток» насчитывала 674 супермаркета (на конец третьего квартала их число достигло 712). Для сравнения, флагманский формат X5 Retail Group — сеть «Пятерочка» — включала тогда 11 797 магазинов (по итогам третьего квартала их количество выросло до 12 822). Если по итогам 2014 года выручка сети составляла 115,6 млрд руб., то по итогам 2017-го — 186,9 млрд руб.

​С начала года это уже не первый «кадровый обмен» между X5 Retail Group и «Магнитом». Кадровые изменения начались практически сразу после смены мажоритарного акционера сети — в феврале 29,1% розничной группы выкупила группа ВТБ. Затем финансовая группа перепродала почти 12% своего пакета инвестиционной «Марафон Групп», основанной выходцами из А1 Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым. В апреле в «Магнит» перешла Ольга Наумова, до этого руководившая сетью «Пятерочка», — сначала на должность исполнительного директора, а затем и генерального. Место Наумовой в «Пятерочке», в свою очередь, занял бывший глава «Магнит Косметик» Сергей Гончаров.