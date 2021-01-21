Минприроды пока не учло штраф «Норникеля» в доходах бюджета за 2021 год

Минприроды заложило ₽122 млрд от аукционов и штрафов, которые должны принести бюджету подведомственные ему агентства. Эта сумма не учитывает штраф «Норникеля» ₽148 млрд из-за аварии на Таймыре, который оспаривается в суде

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Агентства и службы, подведомственные Минприроды (Роснедра, Рослесхоз, Росводресурсы и Росприроднадзор), должны принести в бюджет около 122 млрд руб. в 2021 году за счет взыскания штрафов за нарушение природоохранного законодательства, а также проведения конкурсов и аукционов по распределению участков недр полезных ископаемых. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

В 2020 году агентства при Минприроды совокупно принесли в бюджет 116 млрд руб. При этом только Роснедра перевыполнили план по поступлениям от аукционов на 44% и привлекли 49,2 млрд руб. вместо запланированных 47,1 млрд руб., уточнил представитель министерства.

«Когда суд определит размер штрафа, который кое-кто заплатит за нарушения природоохранного законодательства, то сумма станет больше», — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды. Пресс-секретарь министерства объяснил, что речь идет про ущерб в размере 147,8 млрд руб., который Росприроднадзор требует взыскать с «Норильского никеля» за последствия аварии на ТЭЦ на Таймыре с розливом 21 тыс. т дизельного топлива, произошедшей в мае 2020 года. «Норникель» не согласился с этой оценкой и не захотел добровольно выплачивать предъявленную сумму требований, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Сумма ущерба оспаривается в суде, поэтому она пока не включена в план обязательных поступлений в бюджет в 2021 году, пояснила представитель Минприроды.

На прошлой неделе арбитражный суд Красноярского края перенес на 22 января рассмотрение этого иска Росприроднадзора к «Норникелю». Представитель компании отказался комментировать РБК возможность досудебного урегулирования спора.

Еще одна неучтенная статья доходов бюджета в планах Минприроды — поступления от экосбора и штрафов за непредоставление отчетности от производителей товаров и упаковки в рамках реформы расширенной ответственности производителя (РОП), которая была согласована правительством в самом конце 2020 года. Представитель Минприроды сказал, что эти средства также могут стать дополнительными поступлениями в бюджет, поскольку никто не может прогнозировать количество нарушителей законодательства заранее.