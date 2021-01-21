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Бизнес ,  
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Минприроды пока не учло штраф «Норникеля» в доходах бюджета за 2021 год

Минприроды заложило ₽122 млрд от аукционов и штрафов, которые должны принести бюджету подведомственные ему агентства. Эта сумма не учитывает штраф «Норникеля» ₽148 млрд из-за аварии на Таймыре, который оспаривается в суде
Норникель GMKN ₽26 366 -0,69% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Агентства и службы, подведомственные Минприроды (Роснедра, Рослесхоз, Росводресурсы и Росприроднадзор), должны принести в бюджет около 122 млрд руб. в 2021 году за счет взыскания штрафов за нарушение природоохранного законодательства, а также проведения конкурсов и аукционов по распределению участков недр полезных ископаемых. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

В 2020 году агентства при Минприроды совокупно принесли в бюджет 116 млрд руб. При этом только Роснедра перевыполнили план по поступлениям от аукционов на 44% и привлекли 49,2 млрд руб. вместо запланированных 47,1 млрд руб., уточнил представитель министерства.

«Когда суд определит размер штрафа, который кое-кто заплатит за нарушения природоохранного законодательства, то сумма станет больше», — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды. Пресс-секретарь министерства объяснил, что речь идет про ущерб в размере 147,8 млрд руб., который Росприроднадзор требует взыскать с «Норильского никеля» за последствия аварии на ТЭЦ на Таймыре с розливом 21 тыс. т дизельного топлива, произошедшей в мае 2020 года. «Норникель» не согласился с этой оценкой и не захотел добровольно выплачивать предъявленную сумму требований, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Сумма ущерба оспаривается в суде, поэтому она пока не включена в план обязательных поступлений в бюджет в 2021 году, пояснила представитель Минприроды.

Росприроднадзор обосновал оценку ущерба при разливе топлива в Норильске
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<p>Ликвидация разлива на ТЭЦ-3</p>


На прошлой неделе арбитражный суд Красноярского края перенес на 22 января рассмотрение этого иска Росприроднадзора к «Норникелю». Представитель компании отказался комментировать РБК возможность досудебного урегулирования спора.

Еще одна неучтенная статья доходов бюджета в планах Минприроды — поступления от экосбора и штрафов за непредоставление отчетности от производителей товаров и упаковки в рамках реформы расширенной ответственности производителя (РОП), которая была согласована правительством в самом конце 2020 года. Представитель Минприроды сказал, что эти средства также могут стать дополнительными поступлениями в бюджет, поскольку никто не может прогнозировать количество нарушителей законодательства заранее.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в конце декабря 2020 года подписала новую редакцию концепции РОП, согласно которой с 2022 года вводится 100-процентный норматив утилизации упаковки и поэтапно растут нормативы утилизации товаров. Деньги экосбора, поступающие в Росприроднадзор, пойдут на нужды строительства объектов переработки мусора и извлечения из него вторсырья, которое должно пойти в производство новых товаров и упаковки. Однако, по данным Минприроды, сейчас государство в виде экологического сбора получает менее 3 млрд руб., а население платит за вывоз и утилизацию отходов 190 млрд руб. в год.

Автор
Людмила Подобедова
При участии
Светлана Бурмистрова
Минприроды РФ Штрафы поступление
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