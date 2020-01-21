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Безос за три дня вернул лидерство в списке Forbes богатейших людей мира

Глава Amazon опустился на второе место списка самых богатых людей по версии Forbes 18 января. Тогда его обошел Бернар Арно с семьей
Джефф Безос (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes вновь сменился лидер. На первой строчке списка — снова глава Amazon Джефф Безос. Об этом свидетельствует рейтинг, отслеживающий изменения состояний миллиардеров в режиме реального времени.

Джефф Безос поднялся на первое место с показателем в $115,5 млрд. Он обогнал президента Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно и членов его семьи, состояние которых оценивается в $112,9 млрд.

56-летнему американцу удалось вернуть утраченную три дня назад позицию. Тогда 71-летний француз обогнал его на $1,4 млрд.

В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер
Бизнес

На третьем месте рейтинга остался основатель Microsoft Билл Гейтс со $110,4 млрд. За ним следует Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с $90,1 млрд. Пятерку замыкает основатель Facebook Марк Цукерберг с $81,6 млрд, а топ-10 замыкает уроженец Москвы Сергей Брин — состояние сооснователя поисковой системы Google оценивается в $64 млрд.

Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд в июне прошлого года. До него подобного смогли добиться лишь Безос и Гейтс. Состояние француза выросло на несколько десятков миллиардов долларов благодаря росту курса акций LVMH.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Джефф Безос, Бернар Арно, Forbes
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