Безос за три дня вернул лидерство в списке Forbes богатейших людей мира

Глава Amazon опустился на второе место списка самых богатых людей по версии Forbes 18 января. Тогда его обошел Бернар Арно с семьей

Джефф Безос (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes вновь сменился лидер. На первой строчке списка — снова глава Amazon Джефф Безос. Об этом свидетельствует рейтинг, отслеживающий изменения состояний миллиардеров в режиме реального времени.

Джефф Безос поднялся на первое место с показателем в $115,5 млрд. Он обогнал президента Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно и членов его семьи, состояние которых оценивается в $112,9 млрд.

56-летнему американцу удалось вернуть утраченную три дня назад позицию. Тогда 71-летний француз обогнал его на $1,4 млрд.

На третьем месте рейтинга остался основатель Microsoft Билл Гейтс со $110,4 млрд. За ним следует Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с $90,1 млрд. Пятерку замыкает основатель Facebook Марк Цукерберг с $81,6 млрд, а топ-10 замыкает уроженец Москвы Сергей Брин — состояние сооснователя поисковой системы Google оценивается в $64 млрд.