«Россия» отменила рейсы в Пекин

«Россия» отменила рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин

«Россия» не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны, сообщил источник РБК. Рейсы на этой неделе планировались из Владивостока, Иркутска и Красноярска

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила рейсы в Пекин, которые должны были начать выполнять на этой неделе, сообщил источник РБК в авиаотрасли. Об этом также сообщил собеседник ТАСС.

По их словам, перевозчик вынужден был отменить полеты из Красноярска, Владивостока и Иркутска, так как не успел заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны.

Как свидетельствует сайт «России», отменены рейсы в пекинский аэропорт Дасин из Красноярска и Иркутска на 21 декабря, из Владивостока на 22 декабря.

Из столицы Приморья в Пекин рейсы должны были начаться с 18 декабря, из Красноярска — с 19-го.

О том, что «Россия» начнет летать из этих городов в Пекин, стало известно в ноябре. Кроме того, планировалось начать рейсы «России» в Харбин: с 22 декабря из Иркутска, а с 24 декабря из Владивостока и Красноярска.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Россия».

Рейсы в Китай есть у «Аэрофлота»: в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай. С 27 декабря компания начнет выполнять рейсы на Хайнань.