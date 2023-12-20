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OMV ответила на указ Путина о ее российских активах

OMV: изучаем указ Путина по российским активам, чтобы защитить свои права
OMV изучает, как ей защитить свои права после решения российских властей изъять ее долю в компании — разработчике Южно-Русского газового месторождения. OMV владела 25% акций, другие акционеры — «Газпром» и Wintershall
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Австрийская компания OMV изучает указ Владимира Путина, согласно которому она лишается доли в компаниях —разработчиках Южно-Русского газового месторождения, «чтобы защитить свои права», сказано на сайте компании.

«Согласно этому указу пакеты акций OMV и ее доли в газовой сфере должны быть переданы новым российским компаниям. В конечном итоге эти компании будут принадлежать страховым компаниям ОАО «СОГАЗ» и «Газпрому». Поступления от передачи доли OMV в пользу ОАО «СОГАЗ» будут перечислены на специальный счет», — сказано в сообщении OMV.

Добычей на Южно-Русском месторождении занималось ОАО «Севернефтегазпром», доля OMV в котором составляла 24,99%. Другие акционеры — «Газпром» (40%) и немецкая Wintershall («дочка» BASF, 35%). Последняя, как и OMV, осталась без своей доли.

Права и обязанности совместных предприятий, разрабатывающих месторождения, перейдут к созданным правительством России ООО; долю предприятий, соответствующую доле бывших иностранных владельцев, предложено купить СОГАЗу. Из указа следовало, что средства от продажи будут перечислены на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

Австрийская нефтегазовая компания напомнила, что в марте 2022-го решила прекратить инвестиции в Россию. Она также скорректировала стоимость своего российского бизнеса на €2,46 млрд. «Эта корректировка стоимости включает 24,99% акций Южно-Русского, а также дебиторскую задолженность от Nord Stream 2 AG», — пояснили в компании.

OMV добавила, что больше не включает результаты деятельности в России в свою отчетность и рассматривала возможность продажи доли в компании — разработчике Южно-Русского месторождения.

Южно-Русское месторождение находится в Ямало-Ненецком автономном округе, восточнее Нового Уренгоя. Его запасы оцениваются более чем в 1 трлн куб. м газа, свыше 50 млн т нефти и газового конденсата. Проектная мощность — 25 млрд куб. м газа в год.

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Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение

Указ Путина появился накануне, 19 декабря. Помимо Южно-Русского месторождения, он касался Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Разработкой последних занимался «Ачимгаз», акционеры — Wintershall и «Газпром Добыча Уренгой» (100% которой принадлежат «Газпрому»). По данным СПАРК, каждой компании принадлежало по 50% в «Ачимгазе». Совладельцем новой ООО, созданной вместо совместного предприятия, должны стать «Газовые технологии».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
OMV СОГАЗ месторождения
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