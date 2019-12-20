Глава Минпромторга ответил на идею «Росатома» о стройке новой судоверфи

Строительство новой современной верфи ССК «Звезда» в Приморском крае (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Необходимость в обновлении производственных мощностей в России есть, однако решение о строительстве новой верфи, способной строить крупнотоннажные суда, можно принимать лишь убедившись в возможности ее загрузки заказами. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, для этого надо провести технико-экономическое исследование, оценить реальный платежеспособный спрос заказчиков и проанализировать загрузку действующих производственных площадок отрасли. «В том числе «Звезды» (судоверфь. — РБК)», — отметил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» и глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша заявил, что России для обеспечения перевозок по арктическим морям необходима еще одна верфь, способная строить суда большой грузоподъемности.

В противном случае, отметил Рукша, придется размещать «серьезный объем» на иностранных верфях. «Потому что у нас просто построить судно в 70–100 тыс. т технологических мощностей нет», — добавил он.