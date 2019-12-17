«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,24) Quote, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 69,68 (-0,26) Quote, 13:23
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону обстановку в Сирии и Ливии Политика, 18:36 Полиция Киева сообщила о пострадавших и задержанных на митинге у Рады Общество, 18:33 Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН Общество, 18:29 Прядкин допустил появление игр на вылет в чемпионате России по футболу Спорт, 18:28 Развенчиваем мифы о глютене РБК Стиль и Barilla, 18:26 Bitcoin продолжил снижение: почему следующая остановка — $4000 Крипто, 18:21 «Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова Бизнес, 18:18 Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка Финансы, 18:15 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:11 В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией Политика, 18:09 Лучшие отели мира: где встретить Новый год и Рождество Стиль, 18:08 Суд отклонил иск о возмещении ущерба лапшичной от акций протеста в Москве Политика, 18:02 «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги года Пресс-релиз, 17:58 Как бизнес может повлиять на силовые структуры Партнерский материал, 17:56
Бизнес ,  
0 
«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи
По словам заместителя гендиректора «Росатома», России не хватает технологических мощностей для строительства крупнотоннажного флота для перевозки грузов. Одной верфи «Звезда», считают в госкорпорации, недостаточно
Роснефть ROSN ₽452,4 +0,88% Купить
Верфь ССК «Звезда» в Приморском крае (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» и глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, передает «Интерфакс».

Рукша напомнил, что сейчас крупнотоннажное строительство ведет только верфь «Звезда» (строится при участии «Роснефти»). В качестве второго объекта он назвал завод в Керчи, но отметил, что там есть свои ограничения. «Но такое ощущение, что без еще одной верфи серьезной — не знаю, на западе или где-то — вряд ли такую задачу решить», — сказал представитель «Росатома».

В противном случае, отметил Рукша, придется размещать «серьезный объем» на иностранных верфях. «Потому что у нас просто построить судно в 70–100 тыс. т технологических мощностей нет», — добавил он. По словам Рукши, вопрос прорабатывается с Минпромторгом.

РБК направил запрос в «Роснефть».

Суперверфь «Звезда» в третий раз расторгла контракты с подрядчиком
Бизнес

В начале декабря «Коммерсантъ» сообщал о том, что судоверфь «Звезда» уже столкнулась с проблемой исполнения текущих заказов. Верфь не успевает строиться и строить одновременно, писало издание. В «Роснефти» эту информацию РБК не подтвердили. Мощностей «Звезды» даже на этапе строительства достаточно для выполнения всех действующих заказов, что подтверждается проведенными технологическими аудитами, сказал РБК представитель «Роснефти».

Авторы: Мария Бондаренко, Алина Фадеева
Теги: судоверфь, Росатом
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Верфь «Звезда» получит 22 млрд руб. субсидий на строительство газовозов
Бизнес
Суперверфь «Звезда» в третий раз расторгла контракты с подрядчиком
Бизнес
Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter