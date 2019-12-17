«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи

По словам заместителя гендиректора «Росатома», России не хватает технологических мощностей для строительства крупнотоннажного флота для перевозки грузов. Одной верфи «Звезда», считают в госкорпорации, недостаточно

Верфь ССК «Звезда» в Приморском крае (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» и глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, передает «Интерфакс».

Рукша напомнил, что сейчас крупнотоннажное строительство ведет только верфь «Звезда» (строится при участии «Роснефти»). В качестве второго объекта он назвал завод в Керчи, но отметил, что там есть свои ограничения. «Но такое ощущение, что без еще одной верфи серьезной — не знаю, на западе или где-то — вряд ли такую задачу решить», — сказал представитель «Росатома».

В противном случае, отметил Рукша, придется размещать «серьезный объем» на иностранных верфях. «Потому что у нас просто построить судно в 70–100 тыс. т технологических мощностей нет», — добавил он. По словам Рукши, вопрос прорабатывается с Минпромторгом.

РБК направил запрос в «Роснефть».