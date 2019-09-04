Суперверфь «Звезда» в третий раз расторгла контракты с подрядчиком

«Роснефть» может быть вынуждена на год отложить запуск первой очереди верфи «Звезда» стоимостью более 200 млрд руб. Стройку покинул уже третий подрядчик, завершить работу могут китайские компании

Территория судостроительного комплекса Дальневосточного завода «Звезда» (Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС)

Третья отсрочка

«Роснефть» с партнерами может не успеть завершить в 2019 году строительство первой очереди суперверфи «Звезда». Срок ввода нескольких объектов может быть сдвинут на год после расторжения контракта с подрядчиком, рассказали РБК один из подрядчиков верфи и источник, близкий к правительству.

Первая очередь — это цех сборки блоков корпусов судов, трубообрабатывающий цех, а также камеры для очистки, сушки и окраски блоков. Компания «Строй групп» выиграла конкурсы на строительство этих трех объектов стоимостью 3,4 млрд руб. в 2018 году и должна была сдать их в апреле—июле 2019 года. «В настоящее время указанные контракты расторгнуты», — сказал РБК представитель этой компании. Информация о расторжении двух из трех контрактов — на строительство цеха сборки блоков и трубообрабатывающего цеха — есть и на сайте госзакупок. Тем не менее «Строй групп» готова возобновить и продолжить работу со «Звездой» на этих и других участках строительства, добавил он.

На строительство трех объектов подрядчику отводилось от 11 до 16 месяцев, следует из документов госзакупок. «Строй групп» успела выполнить лишь небольшую часть работ, говорит источник РБК, близкий к одному из подрядчиков верфи. Это подтверждается и тем, что Сбербанк вернул судоверфи примерно 80% от суммы, которую «Звезда» выплатила «Строй групп» в виде аванса за работы (Сбербанк выдал банковскую гарантию на эти авансы), рассказывает человек, близкий к «Звезде».

Новые конкурсы на невыполненные по контракту работы еще не объявлены. Таким образом, если верфь проведет их в ближайшее время, новый подрядчик может сдать их не раньше конца следующего года.