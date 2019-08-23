Авиакомпании предупредили Акимова о росте затрат и простое самолетов

Авиакомпании попросили правительство отменить требование Росавиации о сертификации изменений конструкции самолетов, включая перекомпоновку салона. Эти меры приводят к росту затрат и простою самолетов, утверждают они

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, обратилась в правительство с просьбой отменить решение Росавиации о дополнительной сертификации воздушных судов. Речь идет о требовании к российским авиакомпаниям сертифицировать в России изменения в конструкции произведенных за рубежом самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах.

Об этом говорится в послании главы АЭВТ Владимира Тасуна, направленном вице-премьеру Максиму Акимову 21 августа. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил представитель ассоциации. Обращение еще не получено, сказал РБК представитель вице-премьера.

Росавиация ввела новые требования с 2019 года. В парке российских авиакомпаний 800 иностранных лайнеров, и половина из них вносила изменения в конструкцию. Как рассказал РБК представитель Nordwind Александр Сухоруков, нововведения могут приводить к простою судов: временно прекращали полеты уже три самолета этой авиакомпании — Аirbus A330 и А321, а также Boeing 777. «У двух самолетов Airbus нам приостанавливали полеты в мае, у лайнера Boeing — в марте, и он простоял почти пять месяцев. Но сейчас мы по документам все согласовали, на данный момент простаивающих лайнеров нет», — сказал Сухоруков. По его словам, из-за новых правил два самолета Boeing 737-900 простаивали у авиакомпании PegasFly, но им также разрешили полеты после дополнительной сертификации. С представителем авиакомпании связаться не удалось.

Чаще всего изменения в конструкции воздушных судов под нужды авиакомпании вносятся для унификации флота, если лайнеры закупались не напрямую с завода. Например — в случае замены самолета, чтобы у перевозчика было равное количество мест бизнес- и экономкласса и все пассажиры могли улететь, поясняет Сухоруков. Кроме того, авиакомпании нередко берут лайнеры на вторичном рынке, когда салон переделан под бизнес-модель другого перевозчика.

Как следует из приложения к Чикагской конвенции, в которой участвует и Россия, изменения конструкций сертифицируются в стране регистрации лайнера, чаще всего это Бермуды. Но Росавиация потребовала, чтобы российские авиакомпании при таких изменениях получали дополнительные сертификаты в России. «За летную годность воздушного судна не могут отвечать одновременно два государства <...>, недопустимо, чтобы применялись двойственные требования», — говорится в письме Тасуна. Он также добавляет, что в российском законодательстве не предусмотрен регламент взаимодействия с производителями иностранных лайнеров по этому вопросу.