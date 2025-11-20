«Газпром» продаст свой завод в Башкирии холдингу «Росхим»

«Газпром» продаст свой нефтехимкомплекс «Газпром нефтехим Салават» холдингу «Росхим», пишут «Известия». Сумма сделки может достигать 270 млрд руб.

Фото: ООО «Газпром нефтехим Салават»

«Газпром» до конца года продаст «Росхиму» свой башкирский нефтехимкомплекс «Газпром нефтехим Салават», пишут «Известия» со ссылкой на источник в холдинге-покупателе.

Сумма сделки, по данным газеты, составит 250–270 млрд руб. Госкомпании она позволит покрыть убытки, связанные со снижением экспортных поставок газа. В январе — сентябре 2025 года ее чистый убыток составил 170,3 млрд, что на 45% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Для «Росхима» же приобретение комплекса имеет стратегическое значение, рассказали источники издания. Так, холдинг намеревается стать «лидером отрасли по ключевым направлениям», а на базе башкирских мощностей получит экспериментальную площадку для развития продукции малотоннажной химии.

В пресс-службе «Газпрома» не стали комментировать РБК эту информацию.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя информацию об убытках компании, заявил, что она финансирует свои затраты за счет операционного денежного потока, что делает ее финансовое положение стабильным и надежным. Тогда же правление «Газпрома» одобрило сокращение инвестпрограммы в 2026 году почти на треть.

«Газпром нефтехим Салават» — крупнейший в России нефтехимический комплекс, основанный в 1948 году. Он выпускает более 150 видов продукции из углеводородного сырья, в том числе бензин, дизельное и нефтяное топливо, различные полиэтилены, стирол, карбамид, аммиак и прочее. В 2011-м компания была интегрирована в систему ПАО «Газпром».

В июне 2025-го правительство России продало «Росхиму» более половины Башкирской содовой компании, крупнейшего в стране производителя соды. При этом отмечалось, что управление останется за структурами властей Башкирии. В первую очередь новый собственник планирует запуск производства эмульсионного ПВХ в целях снижения зависимости рынка от импортных поставок и строительство нового корпуса ТЭЦ для установки двух паровых котлов мощностью 90 тонн в час.

АО «Росхим» (прежнее название «Русский водород») — управляющая компания, контролирующая более десятка предприятий в отрасли химической промышленности по всей России. По данным СПАРК, на май 2023 года 100% капитала «Росхима» принадлежало комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Квинта», которым управляет ООО «УК «Фин-Партнер» (94% принадлежит Алексею Сорокину, оставшиеся 6% — Марии Лукьяновой). «Росхим» связывают с Аркадием Ротенбергом, но представители бизнесмена никогда эту связь не подтверждали.