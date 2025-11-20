 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

«Газпром» продаст свой завод в Башкирии холдингу «Росхим»

«Известия»: «Газпром» продаст свой нефтекомплекс в Салавате «Росхиму»
«Газпром» продаст свой нефтехимкомплекс «Газпром нефтехим Салават» холдингу «Росхим», пишут «Известия». Сумма сделки может достигать 270 млрд руб.
«Газпром» GAZP ₽124,23 +0,19% Купить
Фото: ООО «Газпром нефтехим Салават»
Фото: ООО «Газпром нефтехим Салават»

«Газпром» до конца года продаст «Росхиму» свой башкирский нефтехимкомплекс «Газпром нефтехим Салават», пишут «Известия» со ссылкой на источник в холдинге-покупателе. 

Сумма сделки, по данным газеты, составит 250–270 млрд руб. Госкомпании она позволит покрыть убытки, связанные со снижением экспортных поставок газа. В январе — сентябре 2025 года ее чистый убыток составил 170,3 млрд, что на 45% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Для «Росхима» же приобретение комплекса имеет стратегическое значение, рассказали источники издания. Так, холдинг намеревается стать «лидером отрасли по ключевым направлениям», а на базе башкирских мощностей получит экспериментальную площадку для развития продукции малотоннажной химии.

В пресс-службе «Газпрома» не стали комментировать РБК эту информацию.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя информацию об убытках компании, заявил, что она финансирует свои затраты за счет операционного денежного потока, что делает ее финансовое положение  стабильным и надежным. Тогда же правление «Газпрома» одобрило сокращение инвестпрограммы в 2026 году почти на треть

«Газпром нефтехим Салават» — крупнейший в России нефтехимический комплекс, основанный в 1948 году. Он выпускает более 150 видов продукции из углеводородного сырья, в том числе бензин, дизельное и нефтяное топливо, различные полиэтилены, стирол, карбамид, аммиак и прочее. В 2011-м компания была интегрирована в систему ПАО «Газпром». 

Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным
Экономика
Алексей Миллер

АО «Росхим» (прежнее название «Русский водород») — управляющая компания, созданная в 2021 году и контролирующая более десятка предприятий в отрасли химической промышленности по всей России. Холдинг на 100% принадлежит закрытому паевому инвестфонду «Квинта», его бенефициары не раскрываются. 

В июне 2025-го правительство России продало «Росхиму» более половины Башкирской содовой компании, крупнейшего в стране производителя соды. При этом отмечалось, что управление останется за структурами властей Башкирии. В первую очередь новый собственник планирует запуск производства эмульсионного ПВХ в целях снижения зависимости рынка от импортных поставок и строительство нового корпуса ТЭЦ для установки двух паровых котлов мощностью 90 тонн в час.

АО «Росхим» (прежнее название «Русский водород») — управляющая компания, контролирующая более десятка предприятий в отрасли химической промышленности по всей России. По данным СПАРК, на май 2023 года 100% капитала «Росхима» принадлежало комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Квинта», которым управляет ООО «УК «Фин-Партнер» (94% принадлежит Алексею Сорокину, оставшиеся 6% — Марии Лукьяновой). «Росхим» связывают с Аркадием Ротенбергом, но представители бизнесмена никогда эту связь не подтверждали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Валерия Доброва, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
Газпром Башкирия сделки
Материалы по теме
Газпромбанк объявил о передаче управления торговыми центрами «Мега»
Бизнес
Правление «Газпрома» одобрило сокращение инвестпрограммы в 2026 году
Бизнес
Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 09:37 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 09:37
СК проводит проверку после давки в школьной раздевалке во Владивостоке Общество, 11:30
Еврохим попросил банки Италии заморозить операции экс-подрядчиков Бизнес, 11:28
Уволенная министр энергетики Украины опровергла слухи о побеге за границу Политика, 11:24
Депутаты решили закрепить православные кресты на гербе России Политика, 11:24
Власти рассмотрят автоматизацию экзамена на права Общество, 11:23
Цискаридзе объяснил, в чем уникальность Майи Плисецкой Общество, 11:21
Почему не всем надо расти по карьерной лестнице. И куда тогда стремиться Образование, 11:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:18
«Газпром» продаст свой завод в Башкирии холдингу «Росхим» Бизнес, 11:18
Cовет директоров «Т-Технологий» объявил выкуп акций и дивиденд за квартал Инвестиции, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Стартовали продажи обновленной Lada Niva Travel. Версии и цены Авто, 11:00
В Великих Луках задержали мужчину с «коктейлем Молотова» возле мэрии Политика, 10:59
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 10:59