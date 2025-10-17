 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным

Миллер: финансовое положение «Газпрома» стабильно и надежно
«Газпром» GAZP ₽124,23 -0,1% Купить
Алексей Миллер
Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Газпром» финансирует свои затраты за счет операционного денежного потока, что делает финансовое положение компании стабильным и надежным, заявил ее глава Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24». 

По словам Миллера, у «Газпрома», как у большинства компаний в мире, есть программа заимствования. При этом большую часть затрат организация финансирует за счет внутренних ресурсов.

«Это еще раз говорит о том, что финансовое положение «Газпрома» стабильно и надежно», — заключил Миллер.

«Газпром» завершил закачку рекордного объема газа в подземные хранилища
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В середине октября издание Forbes опубликовало рейтинг российских компаний с наибольшим чистым финансовым долгом. «Газпром» оказался в нем на первом месте. При этом издание отметило, что коэффициент чистого долга компании к EBITDA в размере 1,95x говорит об умеренной долговой нагрузке для нефтегазового сектора.

После этого заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что за первые девять месяцев 2025 года показатель EBITDA компании вырос на 37%. При этом коэффициент долговой нагрузки упал на 7% за первое полугодие.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Компании
Анастасия Луценко
Газпром Алексей Миллер компании
ПАО "ГАЗПРОМ"
Материалы по теме
Глава «Газпрома» предупредил об аномально холодной зиме
Общество
В Болгарии одобрили продажу АЗС под брендом «Газпрома»
Бизнес
«Газпром» предупредил о приостановке поставок газа в Армению
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 18:59
Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог Политика, 18:54
В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке Политика, 18:54
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче ЦСКА — «Спартак» Спорт, 18:51
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным Политика, 18:44
«СберСити» сократит выбросы на 1,43 млн углеродных единиц Тренды, 18:40
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным Экономика, 18:38
На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру Спорт, 18:28