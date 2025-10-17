Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным

Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Газпром» финансирует свои затраты за счет операционного денежного потока, что делает финансовое положение компании стабильным и надежным, заявил ее глава Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Миллера, у «Газпрома», как у большинства компаний в мире, есть программа заимствования. При этом большую часть затрат организация финансирует за счет внутренних ресурсов.

«Это еще раз говорит о том, что финансовое положение «Газпрома» стабильно и надежно», — заключил Миллер.

В середине октября издание Forbes опубликовало рейтинг российских компаний с наибольшим чистым финансовым долгом. «Газпром» оказался в нем на первом месте. При этом издание отметило, что коэффициент чистого долга компании к EBITDA в размере 1,95x говорит об умеренной долговой нагрузке для нефтегазового сектора.

После этого заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что за первые девять месяцев 2025 года показатель EBITDA компании вырос на 37%. При этом коэффициент долговой нагрузки упал на 7% за первое полугодие.