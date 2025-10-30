Правление «Газпрома» одобрило сокращение инвестпрограммы в 2026 году

Правление «Газпрома» одобрило проект бюджета компании на 2026 год, а также проект инвестпрограммы на 1,1 трлн руб. Утвержденный объем финансирования инвестпрограммы на 2025 год — 1,6 трлн руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правление «Газпрома» одобрило проект инвестпрограммы компании на 2026 год, общий объем ее финансирования составит 1,1 трлн руб. Если совет директоров утвердит проект, финансирование инвестиций сократится на 31,9% по сравнению с финальной редакцией инвестпрограммы 2025 года.

Как уточнили в пресс-службе «Газпрома», инвестиции на 2026 год предусматривают средства для финансирования развития центров газодобычи на востоке России и полуострове Ямал, газификации российских регионов, расширения мощностей «Силы Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проекта «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.

Также правление «Газпрома» одобрило проект бюджета на следующий год. В компании заявили, что согласованный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» «без дефицита, в полном объеме». После одобрения правления проекты инвестиционной программы и бюджета компании на 2026 год, а также прогнозные показатели инвестиционной программы и бюджета на 2027–2028 годы будут внесены на рассмотрение совета директоров «Газпрома».

В конце октября совет директоров «Газпрома» утвердил инвестпрограмму и проект бюджета на 2025 год в новых редакциях. Изначально планировалось, что инвестиции в текущем году составят 1,5 трлн руб., но при второй оценке они были повышены до 1,6 трлн руб. — на 92 млрд руб. больше, чем в 2024 году.

По данным компании, основным источником финансирования инвестпрограммы является операционный денежный поток. Замглавы холдинга Фамил Садыгов заявил, что прогнозируемый показатель EBITDA на 2025 год может составить 2,9 трлн руб. По его словам, поступления от продажи газа «Газпрома» по итогам года ожидаются на уровне 4,9 трлн руб., что на 4,4% выше плана.