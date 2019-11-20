Общество , 20 ноя, 12:06
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Дорогой пост: сколько российские знаменитости зарабатывают в Instagram
Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей, больше всех зарабатывающих на рекламе в Instagram. Лучше всех монетизировать свой блог удалось телеведущей Ксении Собчак — за год, по подсчетам журнала, ей удалось заработать $1,6 млн. Топ-10 знаменитостей по доходам в Instagram — в материале РБК
1. Ксения Собчак
Род деятельности: телеведущая
Доход: $1,6 млн
2. Регина Тодоренко
Род деятельности: телеведущая
Доход: $0,86 млн
3. Ольга Бузова
Род деятельности: певица, телеведущая
Доход: $0,86 млн
4. Алан Енилеев
Род деятельности: автоблогер, чемпион мира по игре NeedFor Speed
Доход: $0,85 млн
5. Полина Гагарина
Род деятельности: певица
Доход: $0,77 млн
6. Елена Темникова
Род деятельности: певица
Доход: $0,76 млн
7. Хабиб Нурмагомедов
Род деятельности: боец смешанных боевых единоборств, чемпион UFC в легком весе
Доход: $0,57 млн
8. Анна Хилькевич
Род деятельности: актриса
Доход: $0,57 млн
9. Яна Рудковская
Род деятельности: музыкальный продюсер
Доход: $0,56 млн
10. Дарья Клюкина
Род деятельности: участница шоу «Холостяк»
Доход: $0,56 млн