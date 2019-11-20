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Курс доллара на 20 ноября USD ЦБ: 63,77 (+0,02)

Курс евро на 20 ноября EUR ЦБ: 70,63 (+0,1)

В Госдуму внесли проект закона об индивидуализации тарифов ОСАГО

Токен EXMR подорожал на 412% за несколько часов

Амурская прокуратура проверит учебные заведения после стрельбы в колледже

Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира

Битва за центр: как в Германии рождается новая политическая система

Погоня за холостяком: как фестивали распродаж поставили мировой рекорд

Дорогой пост: сколько российские знаменитости зарабатывают в Instagram

Не повторяйте ошибки Цезаря: как поменять CEO и не растерять команду

Валерий Грайфер — о переменах в стратегии развития нефтяной отрасли

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

В Госдуме связали призыв Эстонии вернуть территории с осенней депрессией

СМИ узнали об отставке главного тренера в клубе Ротенберга

Кудрин обвинил правительство в сокращении спроса в экономике на ₽1 трлн

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники