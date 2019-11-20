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Дорогой пост: сколько российские знаменитости зарабатывают в Instagram
Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей, больше всех зарабатывающих на рекламе в Instagram. Лучше всех монетизировать свой блог удалось телеведущей Ксении Собчак — за год, по подсчетам журнала, ей удалось заработать $1,6 млн. Топ-10 знаменитостей по доходам в Instagram — в материале РБК
1. Ксения Собчак
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Род деятельности: телеведущая

Доход: $1,6 млн​

2. Регина Тодоренко
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Род деятельности: телеведущая

Доход: $0,86 млн​

3. Ольга Бузова
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Род деятельности: певица, телеведущая

Доход: $0,86 млн​

4. Алан Енилеев
Фото: alan_enileev_life / Instagram

Род деятельности: автоблогер, чемпион мира по игре NeedFor Speed

Доход: $0,85 млн​

5. Полина Гагарина
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Род деятельности: певица

Доход: $0,77 млн​

6. Елена Темникова
Фото: lenatemnikovaofficial / Instagram

Род деятельности: певица

Доход: $0,76 млн​

7. Хабиб Нурмагомедов
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Род деятельности: боец смешанных боевых единоборств, чемпион UFC в легком весе

Доход: $0,57 млн

8. Анна Хилькевич
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Род деятельности: актриса

Доход: $0,57 млн

9. Яна Рудковская
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Род деятельности: музыкальный продюсер

Доход: $0,56 млн

10. Дарья Клюкина
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Род деятельности: участница шоу «Холостяк»

Доход: $0,56 млн

Теги: мультимедиа, Ксения Собчак
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