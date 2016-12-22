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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телесериалов
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телесериалов
Общество, 19:39
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телесериалов
Лидером рейтинга седьмой год подряд стала уроженка Колумбии, звезда «Американской семейки» София Вергара. Ее ближайшая соперница Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» заработала почти вдвое меньше
София Вергара (Фото: Curtis Means / Zuma / ТАСС)

Самой высокооплачиваемой актрисой телесериалов в седьмой раз подряд признана София Вергара. По подсчетам экспертов Forbes, с июня 2017 года по июнь 2018-го звезда сериала «Американская семейка» (Modern Family) заработала $42,5 млн, что на $1 млн больше, чем годом ранее. В отчете Forbes отмечается, что почти половину дохода актрисе принесли рекламные контракты с производителем кофе SharkNinja Coffee и ретейлером Rooms To Go.

Ближайшая из соперниц Вергары, играющая в сериале «Теория Большого взрыва» (Big Bang Theory) Кейли Куоко, заработала за год почти вдвое меньше — всего $24,5 млн, на $1,5 млн меньше, чем годом ранее, так как гонорар Куоко за каждую серию сократился с $1 млн до $900 тыс. Тем не менее «Теория Большого взрыва» по-прежнему приносит актрисе 95% ее дохода и позволяет оставаться на втором месте в рейтинге.

На чистое третье место вышла Эллен Помпео, годом раньше делившая его с Минди Калинг (она в этом году выбыла из топ-10). За последний год Помпео заработала благодаря сериалу «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy) $23,5 млн против $13 млн в предыдущем сезоне. Резкое увеличение дохода объясняется как ростом гонорара Помпео по основному месту работы, так и запуском весной 2018 года спин-оффа «Анатомии страсти» под названием «Пожарная часть 19» (Station 19).

«Когда твои лицо и голос стали частью чего-то, что генерирует $3 млрд для одной из крупнейших корпораций мира, ты начинаешь понимать: «Ок, наверное, и заслуживаю кое-что», — приводит Forbes цитату из интервью Помпео.

​Четвертое место в рейтинге заняла, поднявшись на одну позицию, Маришка Харгитей, заработавшая за год $13 млн, что на $500 тыс. больше, чем в прошлом году. На пятую строчку поднялась еще одна звезда «Американской семейки» Джули Боуэн, также увеличившая свой доход на $500 тыс., до $12,5 млн.

Шестое место поделили две актрисы из «Теории Большого взрыва» — Мелисса Ройч и Маим Бялик, гонорары которых в минувшем сезоне выросли до $500 тыс. за серию. Именно это и позволило актрисам войти в топ-10 самых высокооплачиваемых представительниц профессии с результатом $12 млн у каждой.

В десятку лучших также попали Керри Вашингтон ($11 млн), Клэр Дэйнс ($9 млн) и Поли Перретт ($8,5 млн).

В общей сложности десять​ самых высокооплачиваемых актрис телесериалов заработали за год $168,5 млн, что на $12 млн больше, чем за год до этого.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Forbes , телесериал
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