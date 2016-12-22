Кто вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

Доход: $83 млн
Основной источник дохода: концертный тур Witness: The Tour
Доход: $80 млн
Основной источник дохода: выход нового альбома Reputation, проданного тиражом 2 млн копий в первую неделю, концертный тур
Доход: $60 млн
Основной источник дохода: выпуск совместного с мужем, рэпером Jay-Z, альбома, концертный тур On The Run II
Доход: $52 млн
Основной источник дохода: тур Beautiful Trauma
Доход: $50 млн
Основной источник дохода: выход фильма «Звезда родилась», где Гага исполнила главную роль, 66 концертов, рекламные контракты с Versace и MAC, продажа парфюмерной воды Lady Gaga Fame
Доход: $47 млн
Основной источник дохода: выпуск нового сингла, шоу в Лас-Вегасе
Доход: $37,5 млн
Основной источник дохода: продажа линейки нижнего белья Savage X Fenty, съемки в кино
Доход: $32 млн
Основной источник дохода: концертный тур
Доход: $31 млн
Основной источник дохода: шоу в Лас-Вегасе, концертный тур по Европе
Доход: $30 млн
Основной источник дохода: шоу в Лас-Вегасе, рекламный контракт с Kenzo