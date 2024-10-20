В МИД заявили о трудностях для Европы из-за отказа Киева от транзита газа
Европейские потребители российского газа понимают, к каким трудностям может привести отказ Киева от продления договора о транзите этого топлива через свою территорию, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
По его словам, сейчас в Европе прорабатывают действия, которые можно предпринять в сложившейся ситуации. Полищук подчеркнул, что контракт между «Газпромом» и украинской госкомпанией «Нафтогаз» истекает в конце декабря 2024 года.
«В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа», — сказал он.
Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины, который истекает в конце 2024 года, предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.
После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.
Об отказе продлевать соглашение о транзите газа с Россией 7 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в Киеве осознают, что часть европейских государств зависят от российского газа, но рассчитывают на «постепенную диверсификацию поставок». Ранее в августе о поставленной «точке» в этом вопросе заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам еврокомиссара Кадри Симсон, страны Евросоюза могут обойтись без российского газа, так как обладают высоким объемам запасов.
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