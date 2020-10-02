Более 40% россиян помогли любимым кафе и магазинам в пандемию

Во время самоизоляции 41% потребителей, по их словам, поддержали любимые магазины и кафе, а также бизнес, обеспечивший безопасность в своих точках. Это, по мнению Deloitte, новый тренд, свойственный прежде всего молодому поколению

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В пик пандемии 41% россиян осознанно совершали покупки, чтобы выручить бизнес, который пострадал от ограничительных мер, выяснили эксперты консалтинговой компании Deloitte. РБК ознакомился с результатами исследования.

18% респондентов поддерживали продавцов продуктов питания, 16% — рестораторов, 14% признались в симпатиях продавцам одежды и обуви, а также бытовой химии, утверждает Deloitte.

Этот бизнес, по мнению потребителей, правильно отреагировал на ситуацию с распространением коронавируса: позаботился о безопасности покупателей (ограничил число посетителей, приобрел антисептики), способствовал повышению осведомленности граждан об инфекции, выделял пожертвования для противодействия распространению инфекции.

Как проводилось исследование Для изучения покупательской специфики в прошедшие месяцы 2020 года и влияния пандемии на поведение потребителей Deloitte в июне предложила ответить на 57 вопросов 1600 респондентам. Онлайн-опрос проходил в восьми федеральных округах, охватил 46 субъектов страны и проводился по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения России.

Режим самоизоляции в Москве в связи с пандемией коронавируса ввели 30 марта 2020 года и полностью отменили только 23 июня. Была приостановлена работа торговых центров, непродовольственных магазинов, фитнес-клубов, салонов красоты и т.д. Схожие ограничения вводились и в других регионах.