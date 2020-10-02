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Пандемия коронавируса ,  
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Более 40% россиян помогли любимым кафе и магазинам в пандемию

Во время самоизоляции 41% потребителей, по их словам, поддержали любимые магазины и кафе, а также бизнес, обеспечивший безопасность в своих точках. Это, по мнению Deloitte, новый тренд, свойственный прежде всего молодому поколению
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В пик пандемии 41% россиян осознанно совершали покупки, чтобы выручить бизнес, который пострадал от ограничительных мер, выяснили эксперты консалтинговой компании Deloitte. РБК ознакомился с результатами исследования.

18% респондентов поддерживали продавцов продуктов питания, 16% — рестораторов, 14% признались в симпатиях продавцам одежды и обуви, а также бытовой химии, утверждает Deloitte.

Этот бизнес, по мнению потребителей, правильно отреагировал на ситуацию с распространением коронавируса: позаботился о безопасности покупателей (ограничил число посетителей, приобрел антисептики), способствовал повышению осведомленности граждан об инфекции, выделял пожертвования для противодействия распространению инфекции.

Как проводилось исследование

Для изучения покупательской специфики в прошедшие месяцы 2020 года и влияния пандемии на поведение потребителей Deloitte в июне предложила ответить на 57 вопросов 1600 респондентам. Онлайн-опрос проходил в восьми федеральных округах, охватил 46 субъектов страны и проводился по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения России.

Режим самоизоляции в Москве в связи с пандемией коронавируса ввели 30 марта 2020 года и полностью отменили только 23 июня. Была приостановлена работа торговых центров, непродовольственных магазинов, фитнес-клубов, салонов красоты и т.д. Схожие ограничения вводились и в других регионах.

Поддержка потребителями бизнеса — достаточно новый тренд, свойственный молодому поколению, считает партнер и руководитель группы потребительского сектора российского офиса Deloitte Оксана Жупина. «Локальные, небольшие бизнесы для респондента являются не просто магазинами или кофейнями, но важной частью общественной жизни. Они становятся местами постоянных встреч, посиделок, поэтому покупатели готовы поддерживать эти заведения в тяжелые для них периоды», — объясняет эксперт.

В период самоизоляции в Facebook появился раздел «Публикации бизнеса рядом с вами», который продвигает обновления от небольших компаний и дает бизнесменам возможность дать пользователям информацию о своих услугах. В Instagram для историй подписчиков «Поддержите малый бизнес» появились «наклейки», где можно было указать свои любимые бренды и места. Сервис доставки Delivery Club до конца июня обнулил комиссию для части локальных ресторанов, которые подключились после 15 марта. Аналогичные меры предпринял и сервис «Яндекс.Еда».

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Такой тренд есть, но в России менее выражен, чем в европейских странах, считает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, в ответах респондентов есть небольшая доля преувеличения своей поддержки: «Потребитель сделал выбор в сторону федеральных сетей, традиционная розница, малые форматы проиграли».

Весь ретейл, отмечает Бурмистров, движется в сторону эмоций и сервиса. В качестве примера он приводит сеть «Вкусвилл», которая благодаря своей концепции и сервису получила лояльную аудиторию. Такие крупные игроки, как X5 Retail Group и «Магнит», стали больше заботиться о удовлетворенности клиента, поскольку в борьбе за увеличение среднего чека очень важен комфорт покупателя, напоминает гендиректор «INFOLine-Аналитики».

Автор
Анна Левинская
исследование потребители Deloitte коронавирус покупки
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