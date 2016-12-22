Глава Apple потребовал от Bloomberg отозвать статью о чипах-шпионах

В истории про Apple нет правды, заявил Кук. Специалисты компании, по его словам, «перевернули все», но не нашли подтверждений статье агентства. Согласно ей, для шпионажа в изготовленные в Китае материнские платы внедрялись чипы

Тим Кук (Фото: Marcio Jose Sanchez / AP)

Генеральный директор Apple Тим Кук потребовал от Bloomberg отозвать статью, в которой рассказывалось о том, что в предназначавшихся для серверов крупнейших компаний США материнских платах, которые были произведены в Китае, обнаружились микрочипы, используемые для шпионажа. Об этом Кук заявил в интервью изданию BuzzFeed.

«В их истории про Apple нет правды. По-хорошему, они должны ее отозвать», — отметил он.

Материал, о котором идет речь, был опубликован на сайте агентства 4 октября. Уже на следующий день на нее отреагировали в компании, подчеркнув, что Apple никогда не находила вредоносных чипов, «манипуляций с оборудованием» или уязвимостей, специально установленных на каком-либо из ее серверов.

Кук, по его словам, с самого начала был вовлечен в эту историю и принимал участие в составлении ответа компании на статью о чипах. «Я лично разговаривал с журналистами Bloomberg, отвечал на все их вопросы. Для нас [в компании] было очевидно, что этого [внедрения чипов-шпионов в материнскую плату] не было», — рассказал глава Apple BuzzFeed, заметив, что каждый раз, когда репортеры агентства доносили до представителей компании новую информацию об этом, «история менялась», но когда в Apple пытались ее проверить, то ничего не находили.

Кроме того, журналисты, как указал Кук, «никогда не предоставляли Apple каких-либо конкретных доказательств о вредоносных чипах, которые, по данным агентства, сначала были обнаружены, а потом удалены». «Мы перевернули с ног на голову всю компанию, проверили электронную почту, записи центра обработки данных, финансовые записи и записи отгрузки, но каждый раз приходили к одному и тому же выводу: этого [установки микрочипов-шпионов] не было. В этой истории нет правды», — подчеркнул Кук.

Отвечая на вопрос, ​мог ли описанный Bloomberg сценарий произойти без его ведома, глава Apple заверил, что «вероятность этого практически равна нулю».​

В статье, опубликованной агентством в начале ноября, через неназванные источники рассказывалось о том, что в некоторых материнских платах, произведенных в Китае и предназначавшихся для крупных государственных и коммерческих структур в США, обнаруживались микрочипы, используемые для шпионажа. При этом информацией о том, что спецслужбы КНР намерены использовать подобный метод для шпионажа, американская разведка, по данным собеседников Bloomberg, обладала еще до выявления скрытых чипов.

Впервые вредоносные устройства получавшие китайское оборудование компании, по данным агентства, обнаружили еще в 2015 году. В частности, встроенные в материнские платы микрочипы нашли сотрудники Amazon и Apple, рассказывали источники.