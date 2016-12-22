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Apple отреагировала на статью о китайских чипах-шпионах в их оборудовании
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Apple отреагировала на статью о китайских чипах-шпионах в их оборудовании
Технологии и медиа, 00:49
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Apple отреагировала на статью о китайских чипах-шпионах в их оборудовании
В Apple утверждают, что никогда не находили ничего подобного на своих серверах. Ранее Bloomberg сообщил, что в материнские платы, изготовленные в Китае, внедрялись микрочипы, используемые для шпионажа

Компания Apple опровергла публикацию агентства Bloomberg, в которой утверждалось, что в материнских платах, произведенных в Китае и предназначавшихся для серверов крупнейших компаний США, обнаружились микрочипы, используемые для шпионажа.

«Apple никогда не находила вредоносных чипов, «манипуляций с оборудованием» или уязвимостей, специально установленных на каком-либо из серверов», — сказано в заявлении. Компания отрицает и наличие каких-либо контактов с «ФБР или любым другим агентством по поводу подобного инцидента». «Нам не известно о каком-либо расследовании ФБР [по поводу подобного инцидента]», — говорится в заявлении.

В компании также выразили глубокое разочарование тем, что журналисты Bloomberg «не рассмотрели возможность того, что они или их источники могли ошибиться или могли быть дезинформированы». «Мы считаем, что они путают свою историю с более ранними сообщениями об инциденте 2016 года, когда мы обнаружили зараженный драйвер на одном из серверов Super Micro в одной из наших лабораторий. Это одноразовое событие было определено как случайное, а не целенаправленное нападение на Apple», — добавили в компании.

В минувший четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило об обнаруженных в некоторых материнских платах, произведенных в Китае и предназначавшихся для технологических компаний США, микрочипах–шпионах.

Сообщалось, что речь идет о комплектующих для компании Super Micro Computer Inc (американский производитель материнских плат, работающий с поставщиками из КНР). Сообщалось, что впервые подобные скрытые микрочипы были обнаружены в 2015 году в Amazon. В том же году их якобы нашли и в Apple. 

Автор: Мария Бондаренко.
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