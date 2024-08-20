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Генпрокуратура попросила национализировать активы Raven Russia

До этого Генпрокуратура требовала признать недействительной сделку о продаже российского бизнеса Raven местному топ-менеджменту. Ведомство считает, что активы Raven имеют стратегическое значение, а компания нарушала закон

Генпрокуратура направила иск в арбитраж с требованием обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia — крупнейшего владельца складской недвижимости в стране — из-за притворных сделок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы.

До этого ведомство подавало иск в Московский арбитраж с требованием признать недействительной сделку о продаже российских активов Raven Russia местному топ-менеджменту (весной 2022 года было заключено опционное соглашение), однако суд отклонил его, объяснив, что заявление подано с нарушением подсудности. В определении суда говорилось, что ведомство сможет направить аналогичный иск в областную инстанцию. 19 августа Генпрокуратура подала заявление также в Московский арбитраж, следует из картотеки суда.

РБК направил запрос в Raven Russia и Генпрокуратуру.

Ответчиками по делу выступают глава Raven Russia Игорь Богородов, Ярослав Шувалов, а также британская Raven Property Group, зарегистрированные в ОАЭ Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited. В числе третьих лиц указаны принадлежащие Raven Property Group структуры (ООО «Кулон СПБ», ООО «Логопарк Обь», АО «Кулон-Истра», ООО «Кстово Девелопмент», АО «Ногинск-Восток», ООО «Феникс», ООО «Лига», Dorfin Holdings Limited), а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росимущество.

Генпрокуратура решила, что Raven «принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля» и тем самым нарушила законодательство о стратегических обществах, отмечает «Ъ». Источники издания в ведомстве заявили, что Генпрокуратура направила иск в арбитраж «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Генпрокуратура выявила факты незаконного установления группой лиц контроля над стратегическими обществами и нарушения законодательства о специальных экономических мерах. По версии надзорного органа, к этому причастна Raven Property Group Limited, созданная для инвестиционной деятельности: ее бенефициары решили «монополизировать стратегический вид деятельности по оказанию услуг в транспортных терминалах» на российском рынке.

Для этого, как полагают прокуроры, до 2020 года компания скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами, при этом нарушив требование ФЗ № 57, которое предусматривает, что иностранные инвесторы должны уведомлять уполномоченный орган власти и получать его согласие на установление контроля над компаниями, имеющими стратегическое значение. В результате возник холдинг Raven Russia.

Генпрокуратура оспорит продажу бизнеса Raven Russia местному менеджменту
Бизнес
Фото:rrpa.ru

По данным Генпрокуратуры, британская компания оформляла предприятия на офшорные структуры. В иске говорится, что в 2022-2023 годах Raven Property Group Limited «отказалась от законопослушной экономической деятельности», присоединившись к исполнению санкционных решений США, Великобритании и Евросоюза.

По мнению надзорного ведомства, Raven формально сменила структуру владения российского бизнеса в марте 2022 года, а также перевела организацию в «дружественную» России юрисдикцию (с Кипра на ОАЭ), чтобы скрыть принадлежность к Британии и причастность к исполнению санкций. Однако при этом Raven сохранила полный контроль над стратегическими предприятиями в России, полагает Генпрокуратура.

Там считают, что, несмотря на запрет российских властей, компания продолжила выводить доходы от стратегических предприятий за границу: прокуроры отмечают, что Росфинмониторинг и ФНС России «задокументировали перевод за рубеж финансовых активов на сумму более 3 млрд рублей».

Raven Russia — один из крупнейших владельцев складов в России, в ее портфеле находится около 1,9 млн кв. м логистической недвижимости. Компания была создана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую недвижимость, ее акции торговались на Лондонской фондовой бирже, а затем на Мосбирже. В 2018 году британская компания сменила название на Raven Property Group, а российское подразделение, в свою очередь, сохранило бренд Raven Russia.

Весной этого года Raven Russia начала искать покупателей на три офисных и четыре складских комплекса, расположенных в Санкт-Петербурге и Московском регионе, рассказывали РБК консультанты на рынке недвижимости. В самой компании это объясняли решением сфокусироваться на строительстве новых складских комплексов для арендаторов в тех проектах, где есть земельные участки под размещение новых зданий. На данный момент она уже закрыла сделку по продаже одного из бизнес-центров. Так, в конце июля новым владельцем комплекса «Примиум» (18,4 тыс. кв. м) на севере Санкт-Петербурга стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РД 2» под управлением компании «Сбережения плюс».

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