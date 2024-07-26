Raven Russia продала один из трех своих бизнес-центров в Петербурге

Компания Raven Russia, входящая в число крупнейших в России владельцев складов, нашла покупателя на один из трех своих бизнес-центров в Петербурге. Его приобрел ЗПИФ под управлением экс-структуры ВТБ

Бизнец-центр «Премиум» (Фото: сервис Google Street View)

Инвестиционная и строительная компания Raven Russia закрыла сделку по продаже бизнес-центра «Примиум» (18,4 тыс. кв. м), расположенного на Приморском проспекте на севере Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию РБК обнаружил в ЕГРН.

С 11 июля новым собственником бизнес-центра стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РД 2» под управлением компании «Сбережения плюс». Его пайщики не раскрываются.

Информацию о закрытии сделки подтвердили в Raven Russia, «Сбережения плюс», а также в NF Group, которая выступала консультантом данной транзакции. Сумму, за которую был продан «Примиум», стороны не раскрыли.

«Фонд РД 2» инвестирует в объекты коммерческой недвижимости. Сама «Сбережения плюс», судя по информации с ее сайта, специализируется на управлении фондами (инвестиционными, паевыми инвестиционными, негосударственными пенсионными). Собственники компании сейчас не раскрываются. До марта 2022 года она называлась «ВТБ капитал пенсионный резерв», следует из данных СПАРК. Но после февраля прошлого года группа ВТБ сообщила, что передала все свои инвестиционные подразделения, включая брокера и управляющую компанию, «третьим лицам». В прошлом году «Сбережения плюс» уже выкупила у структуры Газпромбанка бизнес-центр «Бульварное кольцо» (8,2 тыс. кв. м) на Чистопрудном бульваре в центре Москвы. Этот актив, как и «Примиум», был внесен в ЗПИФ.

«Примиум» вошел в портфель Raven Russia еще в 2017 году вместе с бизнес-центром «Келлерман» в ходе сделки по покупке активов фонда Northern Horizon Capital в Петербурге. Бизнес-центр класса А был построен в 2008 году. Интерес к этому объекту опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. Директор филиала CORE.XP в Санкт-Петербурге Олег Дмитриев называет «Примиум» качественным активом с хорошим расположением, который заполнен арендаторами. Изначально его строила финская компания YIT под свою штаб-квартиру, говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Впоследствии объект был продан финскому инвестиционному фонду Northern Horizon, напоминает он. Сам объект может быть интересен покупателю и в инвестиционных целях, полагает Казарян. Это чистый арендный бизнес, объект с именем и историей, добавляет Дмитриев.

Чем известен продавец

Raven Russia — один из крупнейших владельцев складов в России, в ее портфеле находится около 1,9 млн кв. м логистической недвижимости. Компания была создана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую недвижимость, ее акции торговались на Лондонской фондовой бирже, а затем на Мосбирже. В 2018 году британская компания сменила название на Raven Property Group, впрочем, российское подразделение сохранило бренд Raven Russia.

В марте 2022 года бизнес в России был передан кипрской Prestino Investments, которой владеют и управляют российские менеджеры Raven Property Group во главе с руководителем местного подразделения Игорем Богородовым. Компания получила 100% в кипрской Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited, на балансе которой находились российские активы. В августе прошлого года Forbes со ссылкой на регистрационную палату Абу-Даби сообщал, что и Prestino Investments, и Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited сменили юрисдикцию с Кипра на ОАЭ. Первая получила название Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited, вторая — Phoenix Property Group Limited.

Весной этого года Raven Russia начала искать покупателей на три офисных и четыре складских комплекса, расположенных в Санкт-Петербурге и Московском регионе, рассказывали ранее РБК консультанты на рынке недвижимости. В самой компании это объясняли решением сфокусироваться на строительстве новых складских комплексов для арендаторов в тех проектах, где есть земельные участки под размещение новых зданий. Для этого она продает непрофильные активы и проекты небольшой площади, уточняли там. Стоимость выставленных на продажу складов Raven Russia консультанты тогда оценивали в 11,3–12,7 млрд руб. без учета НДС, а офисных комплексов в Петербурге — в 100–150 тыс. руб. за 1 кв. м (5,9–8,9 млрд руб.).