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Транспорт Москвы лишился в пандемию более ₽30 млрд платежей за перевозки

Московский транспорт получил в пандемийном 2020 году на ₽32,6 млрд меньше платежей за перевозки, чем в 2019-м, следует из отчетности. А стоимость основных активов метро (станций, тоннелей, поездов) выросла в 1,4 раза, до ₽2 трлн
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 038,93 -0,23% Купить
РЖД RU000A1002C2 ₽1 039,77 -0,03% Купить
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Поступления от продажи услуг «Московского метрополитена» (единственный собственник — город Москва в лице департамента имущества) в 2020 году снизились на 26,8 млрд руб., или на 32%, по сравнению с 2019 годом и составили 56 млрд руб., следует из его финансовой отчетности, предоставленной ФНС.

У «Мосгортранса», который управляет наземным транспортом столицы и также принадлежит департаменту имущества Москвы, аналогичный показатель в прошлом году сократился на 29,6%, или на 5,8 млрд руб., до 13,8 млрд руб.

Ранее столичное правительство сообщало о снижении пассажиропотока в городском транспорте Москвы на 37% в 2020 году из-за карантинных ограничений, но денежные показатели не раскрывало.

Для компенсации выпадающих доходов власти нарастили помощь обеим компаниям: бюджетные ассигнования для Московского метрополитена выросли в прошлом году на 70%, до 98,9 млрд руб., а субсидии «Мосгортрансу» для компенсации расходов — на 64%, до 30,9 млрд руб., следует из их отчетностей.

В целом метро отчиталось о росте выручки за прошлый год на 11,3%, до 140,8 млрд руб., а «Мосгортранс» — о ее падении на 34,9%, до 26,8 млрд руб. Оба предприятия закончили пандемийный год с убытками: метрополитен — на 13 млрд руб. (против 9 млрд руб. годом ранее), а «Мосгортранс» — на 3,3 млрд руб. (плюс 94% год к году).

Как пандемия сказалась на доходах московского транспорта

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В 2020 году пассажиры совершили 3,6 млрд поездок, что на 2,1 млрд меньше, чем в 2019-м, сообщала мэрия. Основная причина — самоизоляция граждан с 30 марта по 8 июня 2020 года. Метро за прошлый год перевезло 1,6 млрд пассажиров против 2,6 млрд годом ранее, уточнили РБК в компании. А наземным транспортом воспользовались чуть более 800 млн пассажиров, тогда как год назад — свыше 1,3 млрд человек, указали в «Мосгортрансе».

Сейчас пассажиропоток в Москве восстанавливается, но по-прежнему далек от допандемийных показателей, говорят в обеих компаниях. Перевозки и доходы от наземного транспорта восстанавливаются медленнее, чем в метро, утверждают в «Мосгортрансе», так как традиционно наземным транспортом пользуется большее количество льготных пассажиров (примерно на 30% больше, чем в метро), которые снизили или прекратили поездки во время пандемии.

В эпидемию интенсивность движения общественного транспорта было решено оставить прежней, чтобы позволить пассажирам соблюдать социальную дистанцию, констатировали чиновники. «Ковидные ограничения — главная причина убытков, отразившихся в бухгалтерской отчетности [метрополитена и «Мосгортранса»]», — сказал РБК замдиректора по развитию городского транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Евгений Алексеев.

Поскольку сеть метрополитена прирастает новыми километрами линий и станциями каждый год, растут постоянные затраты, не связанные с объемами перевозок (содержание тоннельных сооружений, электроснабжение, водоотведение и т.д.), добавляет он. Поэтому увеличение расходов метрополитена не сопровождается ростом доходов и даже при обычном уровне пассажиропотока метрополитен без субсидий не может быть прибыльным, замечает эксперт. В 2020 году с учетом спада из-за пандемии разрыв между доходами и расходами был еще более очевиден, заключил Алексеев.

Значительную долю пассажиров метро и другого общественного транспорта составляют льготники — люди, которым предоставлено право бесплатного проезда, а их перевозка компенсируется субсидиями из городского бюджета, поэтому для города это расход, а для предприятий с бухгалтерской точки зрения — доход, отмечает Алексеев. В 2020 году на несколько месяцев перевозки льготников были прекращены: социальные карты в соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина блокировались в рамках карантинных мер.

«Общественный транспорт не может быть бизнесом в чистом виде, это социальная услуга», — говорит независимый аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере общественного транспорта Олег Арефьев. По его словам, сейчас в мире только метрополитен Гонконга работает с прибылью. При этом половину доходов он получает от управления недвижимостью, построенной в полосе отвода линий метро. «Все остальные системы [общественного транспорта] различаются исключительно по эффективности и размерам убытков», — отмечает эксперт.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента имущества Москвы.

Во сколько столичное метро оценило станции, тоннели и поезда

В прошлом году Московский метрополитен увеличил стоимость основных средств, к которым относятся станции, пути, оборудование и поезда, на 640 млрд руб. (на 44%) и теперь оценивает их суммарно в 2 трлн руб. На баланс компании за год поступили сооружения (сюда входят тоннели, пути и т.д.) на 120 млрд руб., машины и оборудование на 20 млрд руб., а также вагоны и электровозы на 35 млрд руб. Но основной прирост связан с проведенной переоценкой активов — на 500 млрд руб. у сооружений и на 35 млрд руб. у подвижного состава.

В прошлом году был закуплен 551 вагон, запущены новые поезда «Москва-2020», а сама сеть метро выросла на семь станций, указали в пресс-службе метрополитена. Ранее сообщалось, что в Москве было построено почти 18 км линий метро.

На строительство новых станций и линий метрополитена было затрачено 225 млрд руб. против 202 млрд руб. в 2019 году, следует из отчетности. Правительство Москвы предоставляет ГУП «Московский метрополитен» прямые субсидии на эти цели, за 2020 год предприятие получило 201,2 млрд руб. таких субсидий, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.

В 2021 году метро рассчитывает получить еще 337 новых вагонов и ожидает ввода 11 новых станций, две из которых уже открыты.

Кроме того, в 2021 году власти Москвы выделили из бюджета дополнительно 55 млрд руб. для строительства линий московского метрополитена и электродепо, заявила 20 мая руководитель департамента финансов столичного правительства Елена Зяббарова. «Дополнительные ассигнования в размере 55 млрд руб. планируется направить на приближение сроков окончания строительства Большой кольцевой линии метрополитена, а именно — восточного участка от станции метро «Каширская» до станции метро «Нижегородская» и электродепо «Аминьевское», а также на проектирование и строительство новой Рублево-Архангельской линии на участке от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща», — сказала она.

Большая кольцевая линия на схеме метро обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией метрополитена (70 км) и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой линии и Московского центрального кольца (МЦК).

«Мосгортранс» сообщил, что в прошлом году получил 300 новых электробусов (а также около 100 зарядных станций для них), более 1 тыс. автобусов и 70 трехсекционных трамваев «Витязь-Москва». Его основные средства выросли на 19,5%, до 133 млрд руб., указано в отчетности. Компания получила субсидии от правительства для развития инфраструктуры на 85,7 млрд руб. (плюс 3,3% к уровню 2019 года), в том числе 37 млрд руб. на приобретение подвижного состава.

Сколько метрополитен тратит на МЦК

Одна из крупных статей расходов Московского метрополитена в 2020 году — это эксплуатация Московского центрального кольца, следует из его отчетности. МЦК — это совместный проект метрополитена, РЖД и Московской кольцевой железной дороги (МКЖД). Расходы метро по обслуживанию этого проекта в 2020 году выросли в два раза, до 14 млрд руб.

McKinsey включила Москву в тройку городов с лучшей транспортной системой
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Как пояснили РБК в пресс-службе РЖД, расходы по обслуживанию МЦК в 2020 году увеличились в связи с переходом на четырехминутный интервал движения с ноября 2019 года: для этого потребовалось провести масштабные работы по модернизации инфраструктуры МЦК и увеличить количество курсирующих на кольце «Ласточек». Ранее интервалы движения «Ласточек» в часы пик составляли пять минут, в остальное время — десять минут. Количество рейсов «Ласточек» в будние дни возросло с 354 до 484 в сутки, в выходные дни — с 300 до 422.

В прошлом году было построено четыре новых пересадки с МЦК на метро и пять новых пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД), отмечается в презентации дептранса.

Авторы
Артём Кореняко Артём Кореняко, Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
При участии
Анна Пустякова
Метро Мосгортранс Москва общественный транспорт Московский метрополитен
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