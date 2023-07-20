Госдума поддержала установку лимита суточных для дальнобойщиков

Дальнобойщикам ограничат размер суточных, с которых не нужно платить налоги, до 700 руб. — такие поправки утвердила Госдума во втором чтении. Это может привести к подорожанию доставки грузов, предупреждают перевозчики

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Размер суточных выплат для дальнобойщиков, с которых не будут уплачиваться налоги и страховые взносы, ограничат в 700 руб. при поездках по России и в 2,5 тыс. за рубежом. Это следует из поправок в Налоговый кодекс, которые утвердила Госдума во втором, основном чтении 20 июля, передает корреспондент РБК.

Но введение такого лимита может привести к увеличению тарифов на внутренние перевозки, говорится в письмах председателя «Деловой России» Алексея Репика, которые он 7 июля отправил первому-вице премьеру Андрею Белоусову и председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. РБК ознакомился с этими обращениями, их подлинность подтвердил источник в крупной автотранспортной компании.

Минфин еще в 2021 году предлагал изменить порядок налогообложения суточных для дальнобойщиков и включил соответствующие поправки в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период до 2024 года. Ведомство представило законопроект на обсуждение в начале 2022 года, но только в конце мая 2023 года он был внесен в Госдуму. Суть инициативы: прировнять суточные выплаты дальнобойщикам к выплатам сотрудникам без разъездного характера работы, которые были установлены еще в 2008 году и составляют 700 руб. в сутки. После первого чтения законопроекта, состоявшегося 20 июня, было предложено дополнить отдельным лимитом суточных дальнобойщикам за пределами России в 2,5 тыс. руб.

Представители транспортной отрасли поддерживают установку четкого размера такого вида денежных выплат и освобождение их от налогообложения, указывает Репик. Но предложенный лимит «игнорирует факт и размер официальной инфляции в период 2010–2023 годов». По расчетам бизнесмена, обоснованный размер суточных в среднем по отрасли автомобильных грузоперевозок в этом году составляет 3,5 тыс. руб.

В аппарате комитета Госдумы по бюджетам и налогам сообщили РБК, что обращение «Деловой России» комитет рассмотрел 17 июля, но поддержал поправки Минфина, то есть введение лимита в размере 700 руб. и 2500 руб.

РБК направил запросы представителю Белоусова, в пресс-службы Минфина и Минтранса.

Как и за что платят дальнобойщикам Транспортные компании выплачивают суточные и компенсации за разъездную работу преимущественно водителям грузовиков, но сейчас эти выплаты не облагаются налогами и страховыми взносами. Перевозчики возмещают водителям все расходы в рейсе на выполнение служебных обязанностей, включая ремонт автомобиля, оплату стоянок, проезд по платным дорогам, сотовую связь, питание, проживание.

Как введение лимита скажется на транспортных компаниях

Только за первое полугодие 2023 года затраты водителей в рейсах выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний размер подобных выплат составляет 3,5 тыс. руб., сообщил РБК Вадим Филатов, руководитель комитета по транспортной логистике «Деловой России», совладелец транспортно-логистической компании ПЭК. Рост цен он объяснил инфляцией, увеличением стоимости гостиничных услуг, цен на запчасти и обслуживание техники.

По его словам, если законопроект, устанавливающий предельный размер суточных, пройдет все стадии согласования (должно пройти третье чтение в Госдуме, рассмотрение в Совете Федерации, также его должен подписать президент), большинство перевозчиков не смогут уложиться в этот лимит и будут вынуждены удерживать с водителей подоходный налог (НДФЛ), уплачивая его в качестве налоговых агентов, а также покрывать страховые взносы. Это приведет к существенному росту налоговой нагрузки на компании, которые не используют способы «агрессивной налоговой оптимизации», предупреждает президент группы компаний ITECO Евгений Бабаев. «При этом сам механизм лимитирования правильный, чтобы не создавалось предпосылок подмены заработной платы компенсационными выплатами», — отметил он. Введение лимитов — это еще один шаг к обелению рынка, стимулированию добросовестных практик, исключению серых схем ухода от налогов, а также к возможности повысить престиж непопулярной профессии водителя, перечисляет операционный директор группы компаний «Монополия» Кирилл Каликин.

В текущих условиях размер компенсационных выплат в 700 руб. по России не покрывает расходы водителя, особенно в случае длительных рейсов, указывает он. Это приведет к оттоку людей из профессии, в которой и так усиливается нехватка работников, предупреждают в ПЭК. За последние пять лет дефицит водителей грузовиков массой больше 3,5 т увеличился с 15 до 21%, указал Филатов.

По словам Хаустова, в случае введения лимита суточных, расходы на выплату налоговых и страховых взносов в транспортных компаниях увеличатся до 33,4% (текущую долю он не назвал). Вслед за этим себестоимость перевозки вырастет на 6,1%, тарифы — на 20%, прогнозируют в ПЭК и «Лорри». У добросовестных компаний это приведет к росту себестоимости на более чем 10%, что превышает платежи за проезд по федеральным автодорогам через систему «Платон», полагает Бабаев. «Если поправку примут в действующей редакции, то это приведет к росту тарифов на перевозки. Рост тарифов приведет к увеличению себестоимости перевозимой продукции, в том числе продуктов и товаров первой необходимости», — солидарен Каликин. Компании вынуждены будут переложить это на заказчиков и отложить инвестиции в закупку транспорта, считает Бабаев.

На фоне западных санкций расходы перевозчиков увеличились на 35% из-за роста стоимости запчастей, обслуживания грузовиков, переориентации на альтернативных поставщиков техники и расходных материалов, отмечает Филатов. Вслед за этим ставки на перевозки выросли на 32% год к году, по данным сервиса ATI.SU, который проанализировал десятки тысяч рейсов. Российские автоперевозчики, работавшие на европейском направлении, были вынуждены приостановить оказание транспортных услуг, напоминает руководитель департамента экономики и финансов Ассоциации международных автомобильных перевозок (АСМАП) Ольга Бровкина. Она считает, что в сложившихся условиях из-за низкой рентабельности перевозок большинство автотранспортных предприятий не имеют возможности возмещать расходы работников за пределами России с помощью суточных, уплачивая еще 43% (НДФЛ 13% и соцналоги 30%) сверх предложенной нормы.

Что предлагают компании

В АСМАП считают, что предельный размер суточных для дальнобойщиков необходимо увеличить до 1200 руб. при поездках по России и оставить на уровне 2500 руб. в рейсах за рубежом. «Размер суточных 700 руб. окажется существенно ниже, чем у автоперевозчиков Республики Беларусь, являющихся одними из основных конкурентов российских компаний на международном рынке автотранспортных услуг», — объясняет Бровкина. В Белоруссии предельные размеры суточных могут составлять до 1215 руб. при осуществлении внутренних перевозок и €150 (15,3 тыс. руб.) за пределами страны, указывает она.

«Минимальный размер, который может стать компромиссом с транспортной отраслью, нам видится в размере 1,5 тыс. руб. на территории страны и 4 тыс. руб. при международных перевозках», — резюмирует Бабаев.