Джонсон призвал рестораны Fish & Chips отказаться от рыбы из России

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 16:35
Борис Джонсон попрощался с палатой общин фразой из «Терминатора» Политика, 18:27
Глава НЛМК счел экспорт металлургической продукции почти бессмысленным Экономика, 18:22
Экс-глава Минобороны Британии выбыла из гонки за пост премьер-министра Политика, 18:12
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:09
ЦБ рекомендовал брокерам не продавать иностранные бумаги новичкам рынка Инвестиции, 18:08
СЭ узнал о госпитализации одного из лучших молодых футболистов России Спорт, 18:04
Путин объяснил кашель «шуровавшим кондишеном» в Тегеране Общество, 17:56
Джонсон призвал рестораны Fish & Chips отказаться от рыбы из России Бизнес, 17:52
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ВФЛА ответила на сообщения о допинге у одного из лучших прыгунов России Спорт, 17:46
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 17:46
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций Политика, 17:39
На кого из российских блогеров заводили дела. Фотогалерея Общество, 17:37 
Касаткина заявила о «прекрасно закапывающем себя «Матч ТВ» Спорт, 17:31
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 17:23
Война санкций ,  
0 

Джонсон призвал рестораны Fish & Chips отказаться от рыбы из России

Владельцы ресторанов Fish & Chips жалуются на рост цен на продукцию из-за антироссийских санкций. Власти Британии ввели 35-процентный тариф на ввоз в страну пикши, трески и другой рыбы из России
Фото: Scott Heppell / AP
Фото: Scott Heppell / AP

Борис Джонсон, подавший в отставку с поста премьера Великобритании, призвал владельцев заведений, которые подают жареную рыбу с картофелем (Fish & Chips), не использовать рыбу из России, сообщает The Guardian. Так он ответил члену Консервативной партии Мартину Викерсу, указавшему на рост цен на белую рыбу.

Около 30% белой морской рыбы, потребляемой в Великобритании, импортируется из России, писала Politico. В марте британские власти в рамках санкций против Москвы из-за военной операции на Украине включили треску, пикшу и другую рыбу в список продукции, повышение пошлин на которую должно «максимально ударить по российской экономике, но не будет иметь большого влияния на Соединенное Королевство».

Британские рестораны Fish & Chips попросят рыбу у Норвегии из-за санкций
Бизнес
Фото:Luc Claessen / Getty Images

В апреле Британия отложила повышение пошлин до положенных 35% из опасений властей о возможном ущербе британской индустрии морепродуктов, передавала Politico. Они начали действовать с 19 июля. Как отмечает организация Seafish, повышение тарифов не коснется рыбы, выловленной в России, но переработанной в другой стране.

При этом еще до вступления этой меры в силу владельцы ресторанов Fish & Chips жаловались на рост цен на рыбу, масло и картофель и счетов за электричество из-за санкций против России. Президент Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крук предупредил, что некоторые заведения могут закрыться, и призвал увеличить поставки филе из Норвегии, чтобы сдержать рост цен.

Британия импортирует морепродукты также из Германии, Швеции и Дании, в основном это лосось, тунец и треска. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) за 2020 год, Россия была пятым по величине в мире производителем рыбы.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Борис Джонсон рыба рестораны Великобритания
Материалы по теме
В Британии обвинили россиян в ловле рыбы у Фарер в нарушение санкций
Экономика
Россия прекратила сотрудничество с Японией по рыболовству
Политика
Рыбаки попросили выделить ₽500 млн на вывоз минтая с Дальнего Востока
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter