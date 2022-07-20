Джонсон призвал рестораны Fish & Chips отказаться от рыбы из России

Владельцы ресторанов Fish & Chips жалуются на рост цен на продукцию из-за антироссийских санкций. Власти Британии ввели 35-процентный тариф на ввоз в страну пикши, трески и другой рыбы из России

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Борис Джонсон, подавший в отставку с поста премьера Великобритании, призвал владельцев заведений, которые подают жареную рыбу с картофелем (Fish & Chips), не использовать рыбу из России, сообщает The Guardian. Так он ответил члену Консервативной партии Мартину Викерсу, указавшему на рост цен на белую рыбу.

Около 30% белой морской рыбы, потребляемой в Великобритании, импортируется из России, писала Politico. В марте британские власти в рамках санкций против Москвы из-за военной операции на Украине включили треску, пикшу и другую рыбу в список продукции, повышение пошлин на которую должно «максимально ударить по российской экономике, но не будет иметь большого влияния на Соединенное Королевство».

В апреле Британия отложила повышение пошлин до положенных 35% из опасений властей о возможном ущербе британской индустрии морепродуктов, передавала Politico. Они начали действовать с 19 июля. Как отмечает организация Seafish, повышение тарифов не коснется рыбы, выловленной в России, но переработанной в другой стране.

При этом еще до вступления этой меры в силу владельцы ресторанов Fish & Chips жаловались на рост цен на рыбу, масло и картофель и счетов за электричество из-за санкций против России. Президент Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крук предупредил, что некоторые заведения могут закрыться, и призвал увеличить поставки филе из Норвегии, чтобы сдержать рост цен.

Британия импортирует морепродукты также из Германии, Швеции и Дании, в основном это лосось, тунец и треска. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) за 2020 год, Россия была пятым по величине в мире производителем рыбы.