Аксенов позвал «Вкусно — и точка» в Крым

Глава Крыма заявил, что в регионе будут рады приходу бывшего «Макдоналдса». Представитель «Вкусно — и точка» заявила, что вопросы дальнейшего развития компания «будет обсуждать позже»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») пока не анонсировала планы прихода в Крым, но власти региона готовы ее принять. Об этом в интервью РБК заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы приглашаем: пожалуйста, будем рады. Я лично только приветствую приход в Крым отечественных брендов. Но пока к нам с этим не приходили. Понятно, они сейчас заняты Москвой, Санкт-Петербургом. Но в Крым все равно дойдут, я надеюсь», — сказал Аксенов.

После присоединения Крыма к России в 2014 году и введения санкций против нее и полуострова со стороны Запада из региона ушли крупные иностранные бренды. Не спешили разворачивать там деятельность и российские компании. Через несколько лет после закрытия «Макдоналдса» в Крыму появились предприятия, почти полностью копировавшие фирменный стиль и меню американской сети, отмечал Forbes, под брендом «Мир Бургер», а после были переименованы в «АвтоКафе». Развитием сети занимались два бывших директора из «Макдоналдса» — Александр Мешков и Шерьян Сеитмеметов. В меню первого открытого заведения, появившегося в бывшем помещении американской сети, помимо бургеров и картошки были борщ, солянка и рассольник.

«На данный момент наш фокус — вновь открыть двери всех действующих предприятий сети. Вопросы по дальнейшему развитию компании мы будем обсуждать позже», — прокомментировала РБК предложение главы Крыма пресс-секретарь сети «Вкусно — и точка» Наталья Меркушова.

«Макдоналдс», который в марте временно закрыл все свои рестораны в России, в середине мая объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем выступил бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «Гид», которое с 2015 года развивало американскую сеть в Сибири. Его компания была одной из трех франчайзи корпорации в России, еще две — это «Региональная сеть предприятий питания» (на Дальнем Востоке, Урале и в Поволжье) и «Развитие РОСТ» (рестораны в аэропортах и на железнодорожных вокзалах).



По условиям контракта, Говор, а также остальные франчайзи «Макдоналдса» должны были отказаться от использования существующего названия бренда, логотипа и некоторых позиций меню, названия которых связаны с американской сетью.