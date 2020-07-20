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Бизнес ,  
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В элитном доме ПИК в Москве за долги отключили горячую воду

Компанию «ПИК Комфорт» в МОЭК назвали одним из постоянных крупных должников за поставленное тепло. Общий ее долг достиг 770 млн руб.
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) из-за долгов при оплате коммунальных услуг отключала горячую воду в элитном доме бизнес-класса, который обслуживает одна из крупнейших управляющих компаний России «ПИК Комфорт». Сообщение об этом опубликовано на сайте МОЭК.

«ПАО «МОЭК» в начале июля ограничивало горячее водоснабжение в элитном доме бизнес-класса «Пресненский вал, 21», находящемся в управлении ООО «ПИК Комфорт», — говорится в сообщении.

Возобновлено ли горячее водоснабжение сейчас, в сообщении не указывается.

В МОЭК отметили, что «ПИК Комфорт» «является одним из постоянных крупных должников за поставленные тепловые ресурсы и занимает третье место в «Антирейтинге» компаний-должников». Задолженность «ПИК Комфорт» перед коммунальщиками за поставленные тепло и горячую воду по многоквартирным домам на территории Москвы превысила 770 млн руб., с начала года она выросла на 210 млн руб.

Москва возглавила список регионов-должников за коммунальные услуги
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В управлении должника находятся 460 многоквартирных домов в столице, а большая задолженность осложняет выполнение ремонтной программы МОЭК. «По этой причине МОЭК вынуждена прибегать к крайним мерам воздействия», — отметили в компании.

РБК направил запрос в «ПИК Комфорт».

Всего, по данным московских энергетиков, долг 100 крупнейших неплательщиков за тепло и горячую воду составляет сегодня 9,5 млрд руб., за последние три месяца он увеличился на 700 млн руб.

Правительство пообещало не отключать коммунальные услуги за неуплату
Общество
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В апреле 2020 года правительство России приостановило до конца года начисление пени при неоплате коммунальных услуг. Документ в понедельник опубликован на сайте кабмина.

В апреле правительство приостановило до 1 января 2021 года взыскание пени при неоплате счетов за жилье и коммунальные услуги. Как пояснил премьер Михаил Мишустин, ситуация с коронавирусом сильно отразилась на людях, ударив по кошельку, и правительство считает своим долгом сгладить эти негативные явления. Мишустин также обещал, что коммунальные услуги отключать за долги не будут.

В пресс-службе Минстроя тогда разъяснили, что принятые меры направлены в первую очередь на защиту тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг из-за режима самоизоляции, а обязанность своевременно оплачивать эти услуги сохраняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коммунальные услуги, долги, отключение
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