В элитном доме ПИК в Москве за долги отключили горячую воду

Компанию «ПИК Комфорт» в МОЭК назвали одним из постоянных крупных должников за поставленное тепло. Общий ее долг достиг 770 млн руб.

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«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) из-за долгов при оплате коммунальных услуг отключала горячую воду в элитном доме бизнес-класса, который обслуживает одна из крупнейших управляющих компаний России «ПИК Комфорт». Сообщение об этом опубликовано на сайте МОЭК.

«ПАО «МОЭК» в начале июля ограничивало горячее водоснабжение в элитном доме бизнес-класса «Пресненский вал, 21», находящемся в управлении ООО «ПИК Комфорт», — говорится в сообщении.

Возобновлено ли горячее водоснабжение сейчас, в сообщении не указывается.

В МОЭК отметили, что «ПИК Комфорт» «является одним из постоянных крупных должников за поставленные тепловые ресурсы и занимает третье место в «Антирейтинге» компаний-должников». Задолженность «ПИК Комфорт» перед коммунальщиками за поставленные тепло и горячую воду по многоквартирным домам на территории Москвы превысила 770 млн руб., с начала года она выросла на 210 млн руб.