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Пандемия коронавируса ,  
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Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Акции малазийской компании по производству перчаток Supermax Corp. выросли на 1000%, другой — Top Glove Corp. — на 389%. С начала года бумаги Tesla подорожали на 259%
Tesla TSLA $1 500,5 +1,42% Купить
Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

Стоимость акций малазийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем акций Tesla, пишет Bloomberg.

Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали больше чем на 1000%, а акции Top Glove Corp. прибавили в цене 389%, тогда как цена акций Tesla выросла на 259%. Взрывной рост произошел на фоне пандемии коронавируса и резко увеличившегося спроса на средства индивидуальной защиты, пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что для Малайзии такой рост стал беспрецедентным. В результате три ведущих производителя перчаток увеличили свою совокупную рыночную стоимость на $26 млрд. Сейчас каждый доллар, вложенный в фондовый рынок страны, инвестирован в производство перчаток, отмечает агентство.

«Рост производителей перчаток напоминает многим [рост] Tesla, однако перспективы доходов этого сектора более уверенны, чем у Tesla», — сказал упралвяющий фондами Northcape Capital Ltd.Росс Кэмерон. Он также сообщил об ожиданиях роста прибыли производителей перчаток на более чем 100% в следующем году.

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Во время закрытия торгов на бирже Nasdaq в пятницу акция Tesla стоила $1,5 тыс., в начале года бумага компании торговалась по $430.

При этом Northcape и Samsung Asset Manager расширили свое присутствие в компаниях по производству перчаток, полагая, что изменение спроса носит структурный характер.

Как пишет Bloomberg, более быстрые темпы разработки вакцины от коронавируса могут затормозить рост акций компаний в этом секторе. Также Таможенная служба США распорядилась приостановить импорт одноразовых перчаток производства Top Gloves. Компания полагает, что это может быть связано с использованием иностранных работников и надеется решить проблему в течение двух недель.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, цена акции, Tesla, Малайзия
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