«Траснефть» заподозрила «дочку» «Роснефти» в разливе нефти в ХМАО

В «Транснефти» заявили, что на ее трубопровод в ХМАО может попасть разлившаяся нефть с месторождения, которое разрабатывает дочернее предприятие «Роснефти»

Фото: пресс-служба «Транснефти»

Нефть с месторождения «РН-Юганскнефтегаз» заливает трубопровод «Транснефти» в поселке Сентябрьский Нефтеюганского района (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщил РБК в субботу, 20 июля, советник главы «Транснефти» Игорь Демин. Разлив нефти, по его информации, произошел неделю назад.

По его словам, нефть сочится в районе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Южный Балык. Специалисты «Транснефти» совершили облет места разлива с вертолета.

«Оценочно с вертолета видно, что уже залито больше 1 тыс. кв. м. Видно, что образовалось два озерка из нефти. Рядом находится третье. Разлив, как видно на фото, пытаются замаскировать стволами деревьев. Но деревья утонули в этой нефти. Беда в том, что сейчас из одного из нефтяных озер ручей потек в сторону магистрального нефтепровода», — утверждает Демин.

По его словам, целостность нефтепровода и цистерн для хранения нефти компании в данном районе не нарушена. В «Транснефти» предполагают, что разлив произошел по вине ООО «РН-Юганскнефтегаз», месторождение которого расположено неподалеку.

«РН-Юганскнефтегаз» — дочернее предприятие «Роснефти», которое разрабатывает 28 месторождений. РБК направил запрос в «Роснефть».