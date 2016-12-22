Связанную с Ротенбергом компанию признали виновной в картельном сговоре

«Трансстроймеханизация» (входит в «Мостотрест» Аркадия Ротенберга) и «Трест «Камдорстрой» виновны в сговоре при реконструкции аэропортов на 24,7 млрд руб., решила ФАС. По данным ведомства, компании признали участие в картеле

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Федеральная антимонопольная служба признала виновными в картельном сговоре при строительстве и реконструкции аэропортов «Трансстроймеханизацию» (83,99% компании принадлежит группе «Мостотрест», подконтрольной Аркадию Ротенбергу) и «Трест «Камдорстрой» (согласно данным СПАРК, 25,25% — у Госкомимущества Татарстана). Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

В середине января стало известно, что ФАС выявила картель при строительстве шести-семи российских аэропортов на общую сумму 24,7 млрд руб. и завела дело в отношении этих двух строительных компаний. В ходе расследования было установлено, что сговор действовал по конкурсам на вторую очередь реконструкции Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочных полос с заменой светосигнального оборудования в аэропорту Воронежа и Волгограда, а также модернизацию аэропорта Южно-Сахалинска, рассказал РБК представитель ФАС. ​

По его словам, обе компании признались в организации и участии в сговоре по программе смягчения ответственности. «Программа смягчения предполагает освобождение от ответственности компании, которая первой созналась в участии в картеле и предоставила информацию, которой ФАС не располагала. Второй компании будет смягчена административная ответственность», — говорится в ответе антимонопольной службы. Какая компания первой признала участие в сговоре и насколько будет смягчена ответственность второй, представитель ФАС не уточнил.

«Наша задача состоит не в том, чтобы как можно жестче наказать нарушителей, но в быстром и эффективном пресечении нарушений законодательства и восстановлении конкуренции на рынке», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский (его комментарий приводится в сообщении ФАС).

РБК направил запросы в «Трансстроймеханизацию», «Мостотрест» и «Трест «Камдорстрой», но ответов пока не получил.