Бизнесмену грозит уголовное дело за продажу фиктивного билета на ПМЭФ

В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена, который, предположительно, продал липовый пропуск на ПМЭФ московскому адвокату за миллион рублей. Юрист оплатил участие заранее, но на форум его так и не пустили

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Ситимаркет» по подозрению в продаже фиктивного пропуска на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, заявление в полицию подал председатель одной из московских адвокатских коллегий, который отдал за пропуск миллион рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», пострадавший юрист, Руслан А., рассказал, что начал готовиться к участию в ПМЭФ еще весной. Организацией участия юриста в ПМЭФ обещал заняться его знакомый, который предложил обратиться к гендиректору ООО «Ситимаркет», 53-летнему Андрею. Предприниматель якобы лично прибыл в офис адвоката в Большом Афанасьевском переулке в Москве, получил наличные и пообещал оформить заявку на участие в форуме.

Однако в первый же день мероприятия москвич так и не смог пройти на площадку. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Сейчас подозреваемый задержан, его доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».