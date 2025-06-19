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ПМЭФ-2025 ,  
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Бизнесмену грозит уголовное дело за продажу фиктивного билета на ПМЭФ

Сюжет
ПМЭФ-2025
В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена, который, предположительно, продал липовый пропуск на ПМЭФ московскому адвокату за миллион рублей. Юрист оплатил участие заранее, но на форум его так и не пустили
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Ситимаркет» по подозрению в продаже фиктивного пропуска на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, заявление в полицию подал председатель одной из московских адвокатских коллегий, который отдал за пропуск миллион рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», пострадавший юрист, Руслан А., рассказал, что начал готовиться к участию в ПМЭФ еще весной. Организацией участия юриста в ПМЭФ обещал заняться его знакомый, который предложил обратиться к гендиректору ООО «Ситимаркет», 53-летнему Андрею. Предприниматель якобы лично прибыл в офис адвоката в Большом Афанасьевском переулке в Москве, получил наличные и пообещал оформить заявку на участие в форуме.

Однако в первый же день мероприятия москвич так и не смог пройти на площадку. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Сейчас подозреваемый задержан, его доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Плугина Ирина
Санкт-Петербург ПМЭФ Билеты уголовное дело мошенничество
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