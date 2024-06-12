Прибыль «круизной» «дочки» РЖД выросла за год на 460%

Результаты «РЖД Тур» в 2023 году достигли максимальных показателей за последние пять лет. Это объясняется высоким спросом на железнодорожный туризм и перераспределением пассажиропотока во внутрироссийском сообщении

Фото: Владислав Шатило / РБК

Выручка «РЖД Тур», «круизной» «дочки» холдинга РЖД, по итогам прошлого года увеличилась на 50,5%, до 1,4 млрд руб., чистая прибыль — на 463,9%, до 269,5 млн руб. Это максимальные результаты компании за последние пять лет.

Что такое «РЖД Тур» Компания «РЖД Тур» была основна в 2005 году и до 2011-го занималась в основном организацией чартерных перевозок и эксклюзивных мероприятий в поездах — конференций, деловых встреч, тимбилдингов. Затем переориентировалась на туристическое направление и организовала паровозные туры в Москве и Санкт-Петербурге, по Кругобайкальской железной дороге, круизы по Транссибу и северной части страны на поезде «Императорская Россия». Прежде всего эти предложения были ориентированы на иностранцев. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19, которая наложила ограничения на авиаперелеты за рубеж, «РЖД Тур» начала развивать направление в сфере внутреннего туризма. Появился первый круизный железнодорожный маршрут — «Величие Севера» (Москва — Горный парк Рускеала в Карелии — Архангельск — Великий Устюг — Москва). Сейчас компания является и туроператором, и перевозчиком (арендует поезда с локомотивной бригадой), предлагая клиентам различные круизы, экскурсионные и однодневные туры. Среди новых направлений — «Жемчужина Кавказа» (Москва — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Нальчик — Москва), «Белорусский вояж» (Москва — Брест — Минск — Москва), несколько туров в Карелию. В России нет других компаний, которые организовывают железнодорожные круизы на постоянной основе.

Как пояснили в самой компании, рост финансовых результатов обусловлен прежде всего высоким спросом на туристические, корпоративные и индивидуальные поездки и перераспределением пассажиропотоков во внутреннем сообщении. Всего в 2023 году услугами «РЖД Тура» воспользовались более 168 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

По мнению Ильи Зотова, председателя Общероссийского объединения пассажиров, чистая прибыль по итогам 2023 года может быть отражением отсутствия серьезных затрат на формирование турпродукта. «По сути ключевые затраты компания несет за подвижной состав и оплату услуг агентов на местах, в остальном это «интеллектуальный труд», мало считаемый в этих вопросах», — добавляет эксперт.

Согласно прогнозным данным «РЖД Тур», финансовые показатели останутся на уровне не ниже 2023 года. В ближайшие годы спрос на железнодорожный туризм будет только увеличиваться, и работа «РЖД Тур» в части формирования новых маршрутов и направлений, «никуда не уйдет», полагает Зотов. Наибольшим спросом предложения компании пользуются в точках зарождения пассажиропотока — Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках, добавляет Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров.

Какие маршруты были самыми востребованными

По данным «РЖД Тур», наибольшим спросом в 2023 году пользовались туры в Карелию — круиз «В Карелию», тур выходного дня «Карельская сага», мультимодальный однодневный тур «В Рускеалу на ретропоезде за 1 день из Санкт-Петербурга», «В Карелию на поезде Деда Мороза». Эти маршруты включают посещение горного парка Рускеала, поездку на ретропоезде «Рускеальский экспресс» (билет на него входит в стоимость турпакета). Зимой туристический поезд «В Карелию» заезжает в Чалну, в гости к карельскому Деду Морозу — Талвиукко.

Постоянно востребованными оставались так называемые сказочные направления — турпоезда на родину Деда Мороза в Великий Устюг — круизы «Величие Севера», «Зимняя сказка» из Москвы и Санкт-Петербурга, «Мороз-экспресс» и летний «Русский Север».

Сохранялся высокий спрос и на южные многодневные путешествия — например, на круиз «Жемчужина Кавказа». В этом году Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) презентовала обновленный состав поезда для этого круиза — в нем впервые появился вагонон-спа.

Среди других предложений «РЖД Тур» — круизы «Цветущая степь» с посещением Элисты и «Вкус Эпохи», поезд «Ко Дню Победы» в Волгоград, совместный проект РЖД и Правительства Тюменской области «В Сибирь», «Яркие выходные в Приволжье» в Йошкар-Олу и Казань, «Сказы Приволжья» и гастрономические туры «Вкусно едем — БИК ТЕМЛЕ!» и «Вкусно едем. ВкусноЙошка!», «Байкальская сказка» до Порта Байкал с поездкой по Кругобайкальской железной дороге.

Всего «РЖД Тур» предлагает клиентам 49 туров с учетом железнодорожного проезда, цена на них в зависимости от продолжительности поездки начинаются от 1,4 тыс. руб. и заканчиваются 134,8 тыс. руб. В общей сложности у компании 120 программ, в том числе однодневные пешеходные экскурсии.

По мнению Зотова, по ряду направлений цена на услуги компании завышена, о чем сообщают и сами потребители. «Пока, в такой высокий спрос, снижать стоимость неоправданно для перевозчика. Однако в долгосрочной перспективе при расширении количества маршрутов тарифы можно пересмотреть и определить несколько категорий — например, «Дети», «Организованные группы» и так далее, — а также предложить под отдельную аудиторию свой продукт», — считает он.