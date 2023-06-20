«Коммерсантъ» назвал претендента на заводы Bosch под Петербургом

Основной претендент на покупку заводов Bosch по производству холодильников и стиральных машин в Ленинградской области — китайская Hisense. Ранее немецкая компания продала предприятия в Саратовской и Самарской областях

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Bosch ведет переговоры с рядом компаний о продаже двух своих заводов по производству бытовой техники в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. В августе прошлого года издание оценивало их стоимость в 3,8–4,4 млрд руб.

Со слов собеседника на рынке электроники, немецкая компания в начале 2023 года «начала внутренний тендер» и определила возможных претендентов. В их числе были китайские Hisense и Midea, а также турецкий инвестор. По данным газеты, выиграла Hisense, которая развивает совместные проекты с Bosch по всему миру; компания предложила «наиболее удобные условия обратного выкупа, если Bosch захочет вернуться», пишет издание. В чем они заключаются, не уточняется.

Hisense выпускает телевизоры, холодильники, стиральные машины и другую технику под собственным брендом, а также Gorenje, Ronshen и др. Собеседник «Коммерсанта» сказал, что компания уже приобрела активы Bosch, однако в «БСХ Бытовые приборы» (принадлежит BSH HausgerAte GmbH, производит в России холодильники и стиральные машины) уточнили, что фабрики еще не проданы и компания «рассматривает различные варианты в соответствии с требованиями законодательства».

Bosch в марте 2022 года остановила производство на российских предприятиях на фоне сообщений о том, что продукция компании могла использоваться в «негражданских» целях, писал Bloomberg.

Всего у Bosch было семь производств в стране. Помимо заводов в Ленинградской области это предприятия в Саратовской области, где производят электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы, и в Самарской (автозапчасти). Заводы в Энгельсе купил холдинг S8 Capital, а ООО «Роберт Бош Самара» — ФГУП «НАМИ».

В мае «Известия» сообщили о нехватке в России комплектующих для ремонта техники европейского производства, в частности Bosch. По данным газеты, одной из дефицитных деталей стал электронный блок управления для стиральных и посудомоечных машин. В Минпромторге заявили, что на тот момент не получали от торговых сетей или поставщиков жалоб на дефицит.