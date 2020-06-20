Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость

Скидки на жилую и коммерческую недвижимость в странах Европы достигают 40%, подсчитали в Knight Frank. Самые большие дисконты можно найти в Италии и на Кипре

Агентство по недвижимости в Эль-Масноу, Испания (Фото: Albert Gea / Reuters)

Самые большие скидки на дистресс-активы (то есть коммерчески привлекательную недвижимость, собственник которой вынужден продать ее ниже рыночной стоимости) сейчас наблюдаются в Италии — до 40% от докризисной рыночной цены, на Кипре — до 25%, во Франции, Испании и Греции — до 15%, подсчитали в компании Knight Frank по запросу РБК.

«Это либо срочные продажи от собственников, либо застройщику нужно получать денежный поток даже в период закрытия границ», — пояснила причины продаж директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

В Италии не только предоставляются самые высокие скидки, но и находится наибольшее количество дистресс-активов — около 50% всего предложения в Европе. Еще 25% приходится на Кипр, остальные в основном сосредоточены во Франции, Греции и Испании.

До 80% дистресс-активов в Европе приходится на жилую недвижимость, отмечают в Knight Frank. Еще 15% — это гостиницы и офисы, 5% — торговая недвижимость. Основные предложения о продаже коммерческой недвижимости представлены в Италии, скидки на эти объекты меньше, чем на жилую недвижимость, и составляют 10–15%. Шалаева ожидает появления в продаже объектов коммерческой недвижимости и в других странах. «Пока рынок еще не полностью отреагировал на ситуацию. Только после летнего сезона будет понятно, где отели продолжат работу, у каких собственников тяжелая ситуация, в каких курортных локациях можно будет найти дистресс-активы в сегменте гостиниц», — пояснила Шалаева.