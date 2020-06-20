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Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость

Скидки на жилую и коммерческую недвижимость в странах Европы достигают 40%, подсчитали в Knight Frank. Самые большие дисконты можно найти в Италии и на Кипре
Агентство по недвижимости в Эль-Масноу, Испания
Агентство по недвижимости в Эль-Масноу, Испания (Фото: Albert Gea / Reuters)

Самые большие скидки на дистресс-активы (то есть коммерчески привлекательную недвижимость, собственник которой вынужден продать ее ниже рыночной стоимости) сейчас наблюдаются в Италии — до 40% от докризисной рыночной цены, на Кипре — до 25%, во Франции, Испании и Греции — до 15%, подсчитали в компании Knight Frank по запросу РБК.

«Это либо срочные продажи от собственников, либо застройщику нужно получать денежный поток даже в период закрытия границ», — пояснила причины продаж директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

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В Италии не только предоставляются самые высокие скидки, но и находится наибольшее количество дистресс-активов — около 50% всего предложения в Европе. Еще 25% приходится на Кипр, остальные в основном сосредоточены во Франции, Греции и Испании.

До 80% дистресс-активов в Европе приходится на жилую недвижимость, отмечают в Knight Frank. Еще 15% — это гостиницы и офисы, 5% — торговая недвижимость. Основные предложения о продаже коммерческой недвижимости представлены в Италии, скидки на эти объекты меньше, чем на жилую недвижимость, и составляют 10–15%. Шалаева ожидает появления в продаже объектов коммерческой недвижимости и в других странах. «Пока рынок еще не полностью отреагировал на ситуацию. Только после летнего сезона будет понятно, где отели продолжат работу, у каких собственников тяжелая ситуация, в каких курортных локациях можно будет найти дистресс-активы в сегменте гостиниц», — пояснила Шалаева.

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Фото: Joe Raedle / Getty Images

По данным Knight Frank в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и Монако, официально заявленных дисконтов нет. Большинство собственников не готовы фиксировать скидки, но на практике получить их возможно в процессе переговоров с собственниками, отмечает Шалаева. Например, в Лондоне, несмотря на то что официально не заявляется о скидках, собственники готовы уступить 5–10%.

Сделки проходят и с российскими инвесторами, несмотря на закрытые границы. Например, на Кипре застройщики готовы увеличивать дисконты при бронировании в режиме онлайн без просмотра. По словам Шалаевой, такие сделки проходят и особенно актуальны для клиентов, которые рассматривают участие в паспортной программе для получения гражданства.

«Закрытые границы не являются препятствием для совершения сделок с недвижимым имуществом за рубежом», — отметил партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. По его словам, покупатель может поручить заключение сделки представителю. Как правило, это делается на основании нотариально заверенного документа, а представителями выступают профессиональные агенты по недвижимости или юристы, говорит Иккерт. «Детали могут варьироваться от страны к стране, но, как правило, личное присутствие конечного приобретателя не требуется вовсе, реже — единичное, например, при государственной регистрации прав на недвижимость. Ну а получение преимуществ в виде вида на жительство или инвестиционного гражданства тоже возможно по завершении сделки без пересечения границ России путем обращения в консульство», — пояснил Иккерт.

Российские инвесторы часто заключают инвестиционные сделки через свои компании, зарегистрированные в Европейском союзе или офшорах. В этом случае личное присутствие конечного покупателя также не обязательно, заключил эксперт.

Несмотря на возможности купить недвижимость дистанционно, пандемия сократила количество сделок. Об этом можно судить, например, по данным Института статистики Турции: если в апреле-мае прошлого года россияне заключили 487 сделок по покупке жилья в этой стране, то за те же месяцы 2020-го — только 101.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, зарубежная недвижимость
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