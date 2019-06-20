Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб

Правительство впервые обязало пять крупнейших нефтяных компаний во главе с «Роснефтью» предоставить информацию об использовании старых труб. Это ответ на их жалобу премьеру Дмитрию Медведеву на запрет оборота таких труб

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Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб. Нефтяники должны указать общую протяженность трубопроводов на балансе компаний и средний срок их эксплуатации, вес демонтированных труб за последние три года (2016–2018) в тоннах, цели их использования для собственных нужд, а также объемы проданных труб. У РБК есть копия этого опросника, приложенного к протоколу заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 24 апреля, подлинность протокола РБК подтвердили федеральный чиновник и сотрудник одной из нефтяных компаний. Ранее таких требований не предъявлялось к нефтяникам, говорят собеседники РБК.

Согласно протоколу нефтяные компании должны представить в Минпромторг ответы на вопросы чек-листа до октября 2019 года. Кроме того, им предстоит отчитаться о природоохранных мероприятиях, проводимых в рамках рекультивации в процессе демонтажа ветхих стальных труб, сообщить о технологии, которая используется для обезвреживания труб, и наличии лицензий на обращение с отходами, поскольку ветхие трубы признаны отходом IV класса опасности.

Нефтяники получили это поручение в ответ на свое совместное письмо, отправленное в начале апреля на имя премьера Дмитрия Медведева, в котором они попросили не запрещать оборот вторичных труб нефте- и газопроводов, поскольку 80% из них используют в строительстве. «Дополнительные расходы возникают в связи с тем, что обращение с отходами в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» обременено массой административных требований — от оформления лицензий на обращение с данным видом отходов до ведения раздельного учета труб и металлолома, а также дополнительного обустройства трубных баз для хранения отработанных стальных труб», — говорилось в письме, подписанном главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, а также руководителями «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Татнефти». Предъявление таких повышенных требований, по их словам, уже привело к замедлению работ по ремонту и замене трубопроводов и возникновению рисков аварий и разливов нефти на них.

Согласно тексту протокола от 24 апреля, получив информацию от нефтяников, Минпромторг, Минприроды и Росприроднадзор с участием нефтяных компаний должны подготовить предложения по упорядочению оборота отработанных стальных труб. Им предстоит провести анализ образования и схем продажи отработанных труб организациями нефтегазового комплекса. Компаниям, которые реставрируют ветхие трубы, а также сертифицирующим их лабораториям в 2020 году также предстоят внеплановые проверки со стороны Росстандарта и Росаккредитации, указано в документе.