 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Бизнес ,  
0 

В «Яндексе» оценили готовность к серийному производству роботов-курьеров

«Яндекс»: компания готова начать серийное производство роботов-курьеров
В настоящее время роботы-курьеры «Яндекса» используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне, Иннополисе и Мурино. В компании не исключили начала серийного производства, отметив, что сейчас в сборке 130 роботов
«Яндекс» YNDX ₽4 361,2 Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Компания «Яндекс» располагает необходимой экспертизой и технически готова начать серийное производство роботов-курьеров, однако этот вопрос будет зависеть от экономических факторов, сообщили «Коммерсанту» в ИТ-гиганте.

Там уточнили что сейчас в сборке 130 роботов, их производство должно завершиться в этом году. Столько же роботов уже эксплуатируется. Когда стоимость доставки роботом станет сопоставима с доставкой курьером, мы будем готовы масштабировать бизнес», — отметили в пресс-службе.

Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк 17 мая говорил в эфире Business FM, что «внутренняя цель — к концу года достигнуть сопоставимой стоимости».

Источник «Коммерсанта» на рынке отметил, что в случае с роботами-доставщиками «серийным будет считаться производство от 100 штук в месяц». Производители, по его словам, стремятся выйти на серийность в том числе ради «значительного снижения затрат на одну единицу, примерно в полтора раза».

По оценкам ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», мощности «Яндекса» и его подрядчиков позволяют собрать в течение года около 1 тыс. роботов, но с расширением географии и применения устройств потребуется создание новых мощностей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Ъ», что с точки зрения расширения мощностей у «Яндекса» проблем не возникнет, поскольку налажена поставка компонентов. Востребованность услуг роботов эксперт объясняет дефицитом и резким ростом зарплат курьеров, которые в Москве могут достигать 200 тыс. руб. в месяц: «Многие водители грузовиков и такси уходят работать курьерами». По его мнению, роботы-доставщики в таких условиях могут окупиться «достаточно быстро».

Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков при этом считает, что сопоставимые цены на доставку возможны, если произойдет «трансформация бизнес-процессов у компаний, пользующихся услугами, и изменение условий экспликации роботов в городе».

Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру
Политика
Дмитрий Медведев

«Яндекс» начал тестировать беспилотного робота-курьера для перевозки небольших грузов в 2019 году. Производят роботы в инженерном центре в Москве. Сегодня они используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне, Иннополисе и Мурино. По данным компании, в программе участвует более 300 магазинов и ресторанов, в том числе «Вкусно — и точка», «Азбука вкуса», «Теремок», «Шоколадница» и «Бургер Кинг».

С 2021 по 2023 год проходил эксперимент по доставке посылок с помощью роботов «Яндекса» совместно с «Почтой России», после чего аппараты, участвовавшие в тестировании, перевели на доставку заказов в «Яндекс Еду» и «Лавку».

Робот-курьер «Яндекса» представляет собой небольшой вездеход с шестью колесами. Внутри робота сверху в контейнер упаковываются грузы и посылки весом до 20 кг. Робот оснащен множеством датчиков, лидаром и полностью автономен. Он способен преодолевать множество типов местности, включая заснеженную. Робот также способен легко огибать препятствия, людей и машины. В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций, например, столкновения с машиной или нападения вандалов, робот посылает сигнал в «Яндекс» и операторам. Он весит 70 кг, его максимальная скорость — до 8 км/ч.

Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Гоночный автомобиль на скорости влетел в зрителей в Ленинградской области. Видео

Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Польша потратит $2,6 млрд на усиление границы с Россией и Белоруссией

Место, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана

Кадры поисковой операции после жесткой посадки вертолета с президентом Ирана

Джим Роджерс раскрыл новую сделку. Что в ней необычного?

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки

Как подать отчет об операциях по зарубежному счету? Инструкция

Россиянин обратился в OFAC для разморозки активов. Это первый подобный случай

Дивидендный сезон близок к кульминации: кто сколько заплатит инвесторам?
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Яндекс роботы курьер серийное производство

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
«Яндекс» расширил зону доставки роботами в Москве
Бизнес
Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру
Политика
Кудрин назвал важным этапом первый этап сделки по бизнесу «Яндекса»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
ISNA опубликовало кадры с места крушения вертолета президента Ирана Политика, 06:00
ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом Финансы, 06:00
В Якутии объявили региональный режим ЧС из-за паводка Общество, 05:48
В КСИР сообщили об обнаружении места крушения вертолета президента Ирана Политика, 05:23
Минобороны заявило об уничтожении российскими Су-34 командного пункта ВСУ Политика, 05:11
«Ведомости» подсчитали сумму перехода РЖД на российские смартфоны Общество, 05:07
Как рос российский ВВП в последние 10 лет. Инфографика Экономика, 05:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В «Яндексе» оценили готовность к серийному производству роботов-курьеров Бизнес, 04:46
Хуснуллин заявил о подготовке плана по восстановлению Авдеевки Политика, 04:43
Российский Ил-76 вылетел в Тебриз на поиски вертолета президента Ирана Политика, 04:23
Власти Львовской области сообщили о работе ПВО в регионе Политика, 04:12
Дрон Akinci обнаружил «источник тепла» в районе поисков вертолета Раиси Политика, 03:46
В Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА Политика, 03:27
FT назвала пять «полей сражений» в возможной войне Китая и США за Тайвань Политика, 03:21