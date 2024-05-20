В «Яндексе» оценили готовность к серийному производству роботов-курьеров

В настоящее время роботы-курьеры «Яндекса» используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне, Иннополисе и Мурино. В компании не исключили начала серийного производства, отметив, что сейчас в сборке 130 роботов

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Компания «Яндекс» располагает необходимой экспертизой и технически готова начать серийное производство роботов-курьеров, однако этот вопрос будет зависеть от экономических факторов, сообщили «Коммерсанту» в ИТ-гиганте.

Там уточнили что сейчас в сборке 130 роботов, их производство должно завершиться в этом году. Столько же роботов уже эксплуатируется. Когда стоимость доставки роботом станет сопоставима с доставкой курьером, мы будем готовы масштабировать бизнес», — отметили в пресс-службе.

Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк 17 мая говорил в эфире Business FM, что «внутренняя цель — к концу года достигнуть сопоставимой стоимости».

Источник «Коммерсанта» на рынке отметил, что в случае с роботами-доставщиками «серийным будет считаться производство от 100 штук в месяц». Производители, по его словам, стремятся выйти на серийность в том числе ради «значительного снижения затрат на одну единицу, примерно в полтора раза».

По оценкам ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», мощности «Яндекса» и его подрядчиков позволяют собрать в течение года около 1 тыс. роботов, но с расширением географии и применения устройств потребуется создание новых мощностей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Ъ», что с точки зрения расширения мощностей у «Яндекса» проблем не возникнет, поскольку налажена поставка компонентов. Востребованность услуг роботов эксперт объясняет дефицитом и резким ростом зарплат курьеров, которые в Москве могут достигать 200 тыс. руб. в месяц: «Многие водители грузовиков и такси уходят работать курьерами». По его мнению, роботы-доставщики в таких условиях могут окупиться «достаточно быстро».

Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков при этом считает, что сопоставимые цены на доставку возможны, если произойдет «трансформация бизнес-процессов у компаний, пользующихся услугами, и изменение условий экспликации роботов в городе».

«Яндекс» начал тестировать беспилотного робота-курьера для перевозки небольших грузов в 2019 году. Производят роботы в инженерном центре в Москве. Сегодня они используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне, Иннополисе и Мурино. По данным компании, в программе участвует более 300 магазинов и ресторанов, в том числе «Вкусно — и точка», «Азбука вкуса», «Теремок», «Шоколадница» и «Бургер Кинг».

С 2021 по 2023 год проходил эксперимент по доставке посылок с помощью роботов «Яндекса» совместно с «Почтой России», после чего аппараты, участвовавшие в тестировании, перевели на доставку заказов в «Яндекс Еду» и «Лавку».