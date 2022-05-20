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Ретейлеры предложили упростить механизм отсрочки таможенных пошлин

Российские интернет-ретейлеры попросили упростить и ускорить механизм отсрочки уплаты таможенных пошлин на потребительские товары. По их мнению, представленный в апреле механизм до сих пор по сути не работает
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет, в частности, Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет») попросила Минпромторг внести изменения в принятое 15 апреля решение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 75 «Об определении основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты процентов». Об этом со ссылкой на соответствующее письмо к главе Минпромторга Денису Мантурову сообщает «Коммерсантъ».

В Федеральной таможенной службе поясняли, что льгота должна предоставляться для товаров, ввозимых в страны ЕАЭС системообразующими или градообразующими предприятиями, за исключением не используемой в производстве подакцизной продукции. Для получения отсрочки или рассрочки необходимо предоставить таможенникам подтверждение уполномоченного органа страны ЕАЭС о том, что компания может получить данную поддержку.

Сейчас системообразующей компании для получения отсрочки на срок более одного месяца необходимо распоряжение правительства России, свидетельствующее, что у нее есть для этого основания, говорится в письме АКИТ Мантурову. Ассоциация предлагает упростить процедуру, возложив на Минпромторг обязанность подтверждать основания для компаний получать льготы по ввозным таможенным пошлинам.

В Минпромторге подтвердили факт получения письма, добавив, что изучают предложения.

Собеседник издания из федеральной сети ретейлера заявил, что меру по отсрочке он реализовать пока не смог, так как выпущенный ЕЭК документ не содержит четкого алгоритма действий. Представитель одного из маркетплейсов также сообщил газете, что при действующем механизме получить льготы крайне затруднительно.

По словам представителя другой сети, компании, имея статус уполномоченного экономического оператора, могут получить отсрочку по уплате ввозных пошлин до 45 дней. «А нам необходимо до шести месяцев», — говорит он.

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На уплату ввозных таможенных пошлин другому крупному нон-фуд-ретейлеру, с которым пообщался «Коммерсантъ», приходится направлять до 300 млн руб. в месяц. «Эти средства можно было бы направить на развитие или на покрытие операционных разрывов», — указал он.

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Фото:РБК

На фоне санкций, введенных западными странами против России из-за операции на Украине, Минпромторг внес уже несколько предложений по упрощению деятельности для российских производителей и экспортеров.

Министерство, в частности, предложило снять до 1 января 2023 года ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей, которые собираются купить уходящие из России иностранные компании. По словам гендиректора «INFOLine-аналитики» Михаила Бурмистрова, предложение Минпромторга прежде всего может использовать крупнейший по объему выручки продуктовый ретейлер X5 Group, который может купить сеть финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в конце марта Минпромторг выступил с предложением частично отменить ответственность за серый импорт. Соответствующее постановление 30 марта подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Главная цель — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, пояснял Мишустин.

Позже Минпромторг опубликовал список товаров, которые подлежат параллельному импорту. Это автомобили (Land Rover, Bentley, Jaguar, Lexus, Porsche, Rolls-Royce и другие), электроника (Apple, Asus, Samsung, Siemens, Intel, Sony, HP), железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки, саженцы и цветы, моторное топливо, редкоземельные металлы, изделия из кожи, головные уборы, игрушки и спортивный инвентарь. Мантуров обещал, что бренды будут оперативно исключать из списка, если компании решат продолжить работу в России.
 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Wildberries Ozon таможенные пошлины Минпромторг
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