Ретейлерам разрешат покупать иностранные сети без лимита по доле рынка

Власти предложили временно отменить для ретейлеров лимит по доле рынка в 25% для покупки иностранных сетей. По словам экспертов, мера может позволить X5 Group приобрести сеть финских супермаркетов Prisma в Петербурге

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минпромторг предложил снять до 1 января 2023 года ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей, который собираются купить уходящие из России иностранные компании, соответствующий законопроект внесен в правительство, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.

По его словам, изменения предлагается внести в ст. 14 закона о торговле. Она запрещает продуктовой сети покупать доли в хозяйствующих субъектах на определенной территории, если ее товарооборот за прошлый год превысил 25% в денежном выражении в границах этого субъекта (в том числе в пределах города, муниципального района или округа).

Проект дорабатывает правительство, в ближайшее время его внесут в Госдуму, сообщил представитель Минпромторга. «Цель предлагаемого законопроекта — сохранить рабочие места для сотрудников торговых сетей, которые уходят с российского рынка», — отметил он.

По словам источника «Ведомостей», меры содержится в оперативном плане правительства по поддержке экономики в условиях санкций. Издание направило запрос в правительство.

Временное снятие лимита может предотвратить риски снижения доступности товаров и потерю рабочих мест, созданных уходящими с рынка торговыми сетями, сказал изданию представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он не уточнил, поддерживает ли ведомство предложение. Если сделка может привести к созданию или усилению доминирующего положения хозяйствующего субъекта, согласно закону о защите конкуренции, она должна быть обязательно согласована с ФАС, напомнили в ней.

Как считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, предложение Минпромторга прежде всего может использовать крупнейший по объему выручки продуктовый ретейлер X5 Group. По его словам, ретейлер может купить сеть финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге. В начале марта финский холдинг S-Group, управляющий 16 супермаркетами Prisma, объявил о решении свернуть всю операционную деятельность в России из-за «фундаментальных изменений в бизнес-среде».

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Доля X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») на рынке розничной торговли продуктами Петербурга в 2018 году превысила порог в 25% и достигла 27,03%, сообщало управление ФАС по Петербургу. В 2019 году она продолжила рост, составив 27,37%. В 2020 году доля ретейлера достигла 28,9%, сообщал «Коммерсантъ».

Представитель ФАС отказался предоставить «Ведомостям» данные о доле X5 Group за 2021 год, добавив, что ведомство пока не комментирует и тему продажи сети финских супермаркетов.

По оценке экспертов «Infoline-аналитики», после пересмотра Росстатом показателей розничного товарооборота доля Х5 в Петербурге в 2021 году снизилась до 24,4%, доля «Ленты» составила 13,6%, доля Prisma — 1,36%. То есть основной претендент на превышение порога в 25% — это X5 Group, отметил Бурмистров. Представитель X5 Group отказался от комментариев РБК. Представитель Prisma Юлия Рулько заявила «Ведомостям», что план по завершению работы компании в России еще прорабатывается.

О планах «Перекрестка» занять супермаркеты сети Prisma сообщил «Ведомостям» и представитель Руспродсоюза, который объединяет ведущих производителей и поставщиков продуктов питания. Помимо этого, о планах X5 Group открыть магазины в точках, которые ранее занимали супермаркеты Prisma, сообщил 11 апреля «Интерфакс» со ссылкой на управляющего партнера Fort Group Максима Левченко. Торговые площади, на которых располагались супермаркеты финской сети, находятся под управлением Fort Group. Левченко не ответил на запрос «Ведомостей». Рулько информацию о том, что площади Prisma арендовала X5 под «Перекресток», не подтвердила.

Первый супермаркет Prisma открылся в России в 2008 году. Последние пять лет компания работала в убыток, следует из данных СПАРК. В 2021 году ее выручка не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 8,08 млрд руб. Чистый убыток компании вырос почти на четверть — с 349,9 млн до 436,5 млн руб. В Prisma и трех отелях Sokos в Санкт-Петербурге, которыми управляет холдинг S-Group, работают около 1 тыс. человек.