Компания Брэнсона успешно испытала космолет для туристов

Virgin Galactic провела первый в 2018 году испытательный полет космического корабля для туристов SpaceShipTwo. Корабль успешно спланировал на землю после отделения от самолета-носителя, его двигатели не включались

Фото: Mark J. Terrill / AP

Суборбитальный космический корабль для туристов SpaceShipTwo успешно совершил очередной, первый в 2018 году, испытательный полет, говорится в сообщении на сайте американской компании миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Полет состоялся в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния. Это было одиннадцатым по счету испытанием корабля, в ходе которого он седьмой раз отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo, сбросил балласт (воду) и совершил мягкую посадку. В сообщении уточняется, что в ходе испытаний двигатели SpaceShipTwo не включались, экипаж из двух пилотов и специалисты на земле проверили работу систем управления, на него было нанесено специальное покрытие для защиты от высоких температур.

Во время планирования была достигнута скорость в 0,9 Маха (более 1100 км/ч)

В ноябре в Москве на форуме Synergy Global Forum-2017 Брэнсон заявил, что его компания продала около 900 билетов на туристический полет в космос. «Надеюсь, что через два-три месяца Virgin Galactic отправится в космос и начнется совсем новая космическая эра, в которой многие люди, находящиеся здесь, смогут позволить себе отправиться в космос», — сказал тогда Брэнсон. По его словам, билеты в космос Virgin Galactic продавала по $250 тыс., при этом он допустил, что компания может снизить цену.

Корабль предыдущей версии проекта SpaceShipTwo потерпел крушение в 2014 году во время испытательного полета. Компания пришла к выводу, что причинами аварии стали ошибка пилота, а также «конструктивные недостатки корабля». После этого разработчики приступили к проектированию новой модели космолета.​

