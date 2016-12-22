Росавтодор обвинил структуру Минтранса в срыве сроков по Крымскому мосту

Управление ведомственной охраны Минтранса не может вовремя обеспечить завершение работ по обеспечению транспортной безопасности автодорожной части моста. СМИ не исключают переноса сроков начала движения грузовиков по мосту

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Госзаказчик проектирования и строительства Крымского моста ФКУ «Упрдор «Тамань» (подведомственно Росавтодору) требует от Управления ведомственной охраны Министерства транспорта выплатить штраф в размере 22,5 млн руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Об этом говорится в требовании об уплате штрафа, размещенном на сайте госзакупок.

Согласно документу, «Упрдор «Тамань» в феврале прошлого года заключило со структурой Минтранса контракт на 4,5 млрд руб. на выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильной части Крымского моста. Контракт подразумевал, в частности, выделение охраняемых территорий, на которых будут построены КПП, досмотровые эстакады, а также установлены системы досмотра, фото- и видеонаблюдения, идентификации, охранной сигнализации и т.д.

Контракт должен быть исполнен до 30 апреля 2018 года, но подрядчик не может обеспечить завершение работ по оснащению автодорожной части моста техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в указанный срок, следует из документа. Причиной этому является то, что проектная документация так и не получила положительное заключение государственной экспертизы.

Структура Минтранса должна была до 1 марта 2017 года направить в «Главгосэкспертизу» проектную документацию по контракту, однако направила ее только в феврале этого года. «Главгосэкспертиза» предъявила замечания к проекту и потребовала устранить их до 30 марта 2018 года. «Подрядчик до настоящего времени не обеспечил устранения всех замечаний», — говорится в документе от 11 апреля. У «Главгосэкспертизы» были претензии и к проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Кроме того, «Упрдор «Тамань» указало на то, что структура Минтранса «систематически нарушала» условия контракта, так как не устраняла «все обоснованные замечания заказчика».

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с проектом, отмечает, что при невыполнении этого контракта грузовое движение по мосту может быть полностью блокировано. В Минтрансе газете сообщили, что движение легкового транспорта по Крымскому мосту будет организовано в мае, а движение грузовиков организуют до конца года. В ведомстве также пообещали в полном объеме обеспечить безопасность объекта.

Ранее министр транспорта Максим Соколов обещал, что грузовики и полугрузовые автомобили пойдут по Крымскому мосту «до конца 2018 года — осенью 2018 года».