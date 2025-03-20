Жители Сибири пожаловались на масштабный сбой в Рунете

Специалисты жалуются на недоступность Cloudfare — важного инфраструктурного сервиса для российских и зарубежных компаний. РКН полгода назад советовал найти альтернативный инструмент

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Сибирском и Уральском федеральных округах ряд интернет-сервисов работает с перебоями, следует из мониторинговой карты профильного сервиса DownDetector.

По его данным, проблемы фиксируются при использовании сервисов МТС, Ростелеком, «Билайн», Epic Games, Figma, Genshin Impact, Discord, Twitch, DeepSeek.

В Роскомнадзоре подтвердили РБК «неработоспособность некоторых российских сервисов». По данным регулятора, она связана с «использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои». «Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров», — резюмировали в РКН.

Как пишет «Осторожно, новости», на профильных форумах и мониторинговых ресурсах жалуются на недоступность Cloudfare — популярного американского CDN-сервиса. Роскосмнадзор еще осенью рекомендовал российским компаниям отказаться от Cloudflare.

CDN (content delivery network — сеть доставки контента) — это сеть серверов, которые крупные сервисы с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям, то есть в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. Cloudflare — американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS (domain name system, система доменных имен, которая связывает между собой доменное имя сайта, то есть его название, и IP-адрес — она нужна для «общения» компьютеров по сети).

Как объяснял РКН, Cloudflare по умолчанию на своих серверах включила технологию TLS ECH — она позволяет обходить ограничения доступа к запрещенным в России ресурсам, хотя российское законодательство предполагает, что технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) блокируют средства для обхода ограничений.

Cloudflare «довольно популярен и сегодня занимает порядка 44% на рынке среди других CDN-сервисов, используемых при делегировании доменов в зоне.ru», рассказывала РБК директор по информационным технологиям RU-CENTER Евгения Мартынова. По словам гендиректора CDNvideo Ярослава Городецкого, сервисом Cloudflare чаще всего пользуются те сайты, которые находились под риском атак, — СМИ, букмекеры, интернет-магазины и т. п.