Владелец «Перекрестка» откажется от «лотков с «Мимозой» в магазинах

Ретейлер X5 намерен развивать производство и продажу упакованной готовой еды, которая заменит кулинарные «развалы» с салатами в магазинах. Рынок развивается, и для безопасности продукции ему необходим отдельный СанПиН

Екатерина Лобачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Крупнейший по обороту ретейлер X5 (торговые сети «Перекресток, «Пятерочка» и «Чижик») планирует развивать направление упакованной готовой еды, которое заменит в магазинах устаревшую кулинарию на развес. Об этом заявила в интервью РБК президент X5 Екатерина Лобачева.

Рынок готовой еды — огромная возможность для торговых сетей, и именно в этот сегмент X5 планирует направить в 2025-2026 годах свои усилия. Сейчас этот рынок только зарождается, констатирует Лобачева. «Мы, по сути, стоим на пороге формирования рынка упакованной готовой еды. Раньше чем мы оперировали? У нас была кулинария на развес в магазинах, ложка в салате, что-то положили в лоточек, обернули пленочкой. Сейчас мы понимаем, что это прошлый век и не отвечает тем требованиям, которые мы устанавливаем для самих себя», — говорит глава X5.

Безопасность готовой еды — приоритет для X5, она зависит в том числе от технологичности производства, говорит Лобачева. «У нас есть целая программа по замещению этих кулинарных «развалов». «Хвост» потребительской памяти — «вот этого салата 50 грамм, вот этого еще 50 грамм» — пока еще остается, но будет уходить с рынка», — уверена собеседница РБК.

Современная кулинария в «Перекрестке» — это полка с красиво упакованной готовой едой, с рецептурой и составом на каждом лоточке, с указанием срока годности, а также рассказом о том, как ее произвели или откуда привезли, рассказывает Лобачева. У X5 есть собственное производство готовой еды, включающее две фабрики кухни, но оно пока «сильно меньше», чем у поставщиков. Компания намерена развивать это направление, потому что поставщиков готовой еды с должным уровнем технологичности пока не хватает.

Новому формирующемуся рынку необходимо внедрение таких норм и требований к безопасности и стандартам готовой еды, за которыми будут следовать все его участники, считает Лобачева. «Мы сами призываем к повышенному вниманию. Потому что мы — молодцы, но есть рынок. И на этом рынке сейчас много «гаражного» производства тех же салатов и сэндвичей».

Для этой работы была создана Ассоциация производителей готовой еды, одним из инициаторов которой выступила X5. Ее главой стал Сергей Беляков, бывший управляющий директор Ozon, также руководивший ранее Ассоциацией компаний розничной торговли (объединяет крупнейшие торговые предприятия в России). Задача ассоциации — разработка по аналогии с рынком продуктов питания регулирования для рынка готовой еды. «Есть ГОСТы и какие-то стандарты для кулинарии, общепита, но их вообще нельзя применить к упакованной еде. Такого термина даже — «готовая еда» — в регулировании нет. И Роспотребнадзор нас здесь очень поддерживает», — говорит президент X5.

К началу следующего года для рынка упакованной готовой еды могут появиться отдельные санитарные правила и нормы — СанПиНы, рассчитывает Лобачева. В них, по ее словам, будут прописаны все нормы и требования к изготовлению, показателям по микробиологии, к срокам годности, транспортировке продукции. «Последнее особенно важно на фоне роста онлайн-продаж готовой еды. Важно не только произвести, важно сохранить высокое качество продукта до стола покупателя. И доставка готовой еды будет отдельной историей этого регулирования. Я надеюсь, что к концу 2025 — началу 2026-го мы уже увидим более менее понятный контур регулирования этой категории», — добавила президент X5.

Внимание к безопасности готовой еды усилилось на фоне произошедшей летом 2024 года массовой вспышки пищевого ботулизма. Потребители в Москве, Подмосковье, Нижегородской области, Казани и других регионах отравились после употребления в пищу салата с фасолью «Лобио» от «Кухни на районе». В общей сложности ботулизмом заразились, по данным Роспотребнадзора, 417 человек в 11 регионах страны, двое скончались.