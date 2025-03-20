Глава шинного холдинга Мордашова рассказал о доле китайских шин в России

Доля китайских шин на российском рынке в 2024 году достигла почти трети — более 17,5 млн штук из 56,4 млн. Китайские производители заполнили «вакуум» после ухода с рынка западных брендов

Фото: goodridetireglobal / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Доля китайских шин на российском рынке по итогам 2024 года составила почти треть — из 56,4 млн реализованных шин более 17,5 млн пришлось на поставки из Китая (31%). Об этом рассказал журналистам гендиректор одного из крупнейших в России шинных холдингов «Кордиант» (входит в «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова) Вадим Володин, передает корреспондент РБК. Топ-менеджер отметил, что после ухода западных производителей китайские бренды быстро заняли освободившуюся нишу и адаптировали предложение под изменившуюся структуру российского автопарка.

По его словам, наполнение российского шинного рынка китайскими производителями связано, прежде всего, «с вакуумом», возникшим на фоне ухода западных брендов, а также с ростом спроса на автомобили, оснащенные нестандартными типоразмерами, которые не часто встречаются у европейских производителей. Азиатские шинники оперативно адаптировали ассортимент к требованиям рынка — доля Китая в импорте шин превысила 70% в 2024 году. Раньше 80% импорта приходилось на премиальный сегмент — к ним относились Michelin и Bridgestone.

Володин также напомнил, что «исторически российские шинные заводы работали в модели, где 50% продукции поставлялось на внутренний рынок, а еще 50% шло на экспорт». При этом мощностей всегда было больше, чем требовалось, но они компенсировались внешними поставками. Сейчас большая часть продукции идет на внутренний рынок, а внешние поставки «Кордианта» ориентированы преимущественно на страны СНГ. При этом холдинг ищет новые рынки сбыта, а наиболее перспективными считает страны Персидского залива, Латинскую Америку и Африку, но пока «логистика и сопутствующие издержки превалируют и делают существенную наценку продукту».

Производство шин российскими производителями в 2024 году составило 34,5 млн штук. Тогда же рынок новых легковых автомобилей показал значительный рост и достиг 1,57 млн авто (+48%), тем самым превысив докризисный период 2021 года на 4%. Ожидания на этот год более умеренные: в пессимистичном прогнозе аналитическое агентство «Автостат» прогнозировало падение на 20%, до 1,3 млн шт.

Лидеры российского шинного рынка Крупнейший производитель шин в России по объему мощностей — Ikon Tyres, которая ранее была частью финского концерна Nokian Tyres, а в 2023 году перешла под управление «Татнефти» (17 млн легковых шин в год). Второй по объему мощностей в стране — холдинг «Кордиант» (15 млн шин). Еще один крупный игрок на рынке — шинная группа Kama Tyres общей производственной мощностью около 12,4 миллиона шин в год.

Володин отметил, что перед холдингом стоит задача адаптировать производство под новые рыночные условия: «Кордиант» работает над расширением ассортимента. К концу 2025 года планируется выпускать более 1000 видов различных наименований продукции (SKU, Stock keeping unit или единица складского учета — РБК) типоразмером от 13 до 22 дюймов. В стратегическом плане холдинг продолжает реализовывать текущую программу развития, но к концу года намерен сформировать долгосрочное видение на 5–10 лет, ориентируясь на приоритеты нового акционера — «Севергрупп».

Также холдинг намерен добиться полной загрузки мощностей производственных площадок к концу 2026 года. «Кордиант» управляет шинными заводами в Ярославле, Омске, Калужской области (бывшие активы немецкого Continental) и Ульяновске совокупной производственной мощностью 15 млн шин. По словам Володина, к концу 2025 года на полную мощность заработает калужский шинный завод Gislaved (бывшие активы Continental, может выпускать 3,5 млн шин в год), а актив в Ульяновске планируется загрузить на 50% (1,2 млн шин).

Завод в Ульяновске, ранее принадлежавший японской Bridgestone, прекратил работу в 2022 году. В 2023 году его активы приобрела группа S8 Capital, а затем предприятие перешло в собственность холдинга «Кордиант», который был выкуплен «Севергрупп». Летом 2024 года завод сменил название на Gislaved. Его производственная мощность составляет 2,4 млн шин в год.

В 2024 году доля «Кордианта» на рынке легковых и легкогрузовых шин составила 13%, на рынке грузовых шин — 17%, а на рынке комбинированных шин достигла 39%. Володин также сообщил о росте реализации легковых и легкогрузовых шин на 14% по сравнению с предыдущим годом.